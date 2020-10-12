Son dakika: Ermeni zulmüne böyle güldü! Herkes enkaz altından çıkan çocuğun gülüşünü konuşuyor...

NE OLMUŞTU?

27 Eylül'de Ermenistan, Azerbaycan topraklarındaki sivilleri hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Azerbaycan vatandaşı şehit oldu. Azerbaycan kararlılıkla Dağlık Karabağ bölgesinde operasyon başlattı. Ermenistan, bozguna uğradı, birçok askerini kaybetti. Cephede tutunamayacağını anlayan Ermenistan sivilleri hedef almayı sürdürdü. Taraflar dışişleri düzeyinde Moskova'da bir araya geldi ve insani ateşkes ilan edildi. Cenaze ve rehinlerin değiştirileceği ateşkese Ermenistan uymadı. Ateşkesi fısata çevirmek isteyen Ermenistan sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın Gence'ye gece vakti yaptığı füzeli saldırıda 9s ivil şehit oldu, 34 kişi yaralandı.