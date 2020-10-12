Son Dakika Haberi | Bir Avrupa ülkesinde daha polise saldırı! Feci şekilde can verdi...

Avrupa ülkelerinde son aylarda artan polise saldırı olaylarına bir yenisi daha eklendi. Hırvat hükümet binasının önünde bir polis memuru silahlı saldırıya uğradı. Polis, Pazartesi günü erken saatlerde başkent Zagreb'deki ana hükümet binasının önündeki meydanda bir Hırvat polis memurunun vurularak yaralandığını ve söz konusu saldırganın kısa süre sonra ölü bulunduğunu söyledi.

Polis raporuna göre, saldırı sabah 8'den kısa bir süre sonra (0600 GMT) meydana geldi.

Polis, "Ekiplerimiz daha sonra intihar eden ve görünüşü failin tanımına uyan bir kişi buldu" dedi.

Devlet haber ajansı Hina'nın bildirdiğine göre yaralı polis, hükümet binasının güvenlik ekibinde yer alıyordu.