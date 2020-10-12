Son dakika haberi: Dışişleri'nden Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Yunanistan'ın iddiaları kabul edilemez

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Oruç Reis gemimiz bir ay süren bakım ve onarım işlemlerinin ardından sismik araştırma faaliyetlerine kaldığı yerden bugün devam etmeye başlamıştır. 22 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu faaliyet, tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olup, faaliyet alanı Türkiye'ye en yakın 15 kilometre, Yunan anakarasına ise 425 kilometre uzaklıktadır.

KABUL EDİLEMEZ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan asılsız iddialar öne sürerek itirazlarını yinelemiştir. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkemizin anakarasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesi kabul edilemez.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin nedenlerinden olan Sevilla haritası nedir? Sevilla haritası hakkında bilgiler | Video

SEVİLLA HARİTASI HUKUKEN GEÇERSİZ

Bu itiraz, Sevilla Haritası ile vücut bulan, Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı iddialarına dayanmaktadır. Oysa ki Sevilla Haritasının hukuken geçersiz olduğu AB ve ABD tarafından da kamuoyuna duyurulmuştur.

Yunanistan'ın iddia ettiği üzere Meis adasının 40 bin kilometrekare deniz alanı yaratması ne uluslararası hukukla ne de uluslararası mahkeme kararlarıyla bağdaşmaktadır. Esasen Yunan tarafı da bu taleplerinin maksimalist olduğunu gayet iyi bilmektedir. Yunanistan'dan beklentimiz Sevilla Haritası ile vücut bulan, uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını geri çekmesi, Ege ve Akdeniz'de gerginliği artırıcı tatbikat ve askeri faaliyetlerine son vermesi ve başta istikşafi görüşmeler olmak üzere bizimle samimi bir diyalog içine girmesidir.

Son dakika: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Yunanistan'ın Sevilla haritası hukuki bir öneme sahip değil