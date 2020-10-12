Son dakika haberi: Ermenistan neden sivilleri hedef alıyor? Ermenistan'ın alçak planı deşifre oldu!

Azerbaycan Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, Ermenistan'ın alçak saldırınarına ilişkin A haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.
Mustafayave yaptığı açıklamalarında; Rusya'nın vasıtasıyla, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya geldiğini ve geçici insani ateşkes için anlaşıldığını ifade etti. Ermenistan tarafının ateşkesin üzerinden yarım gün bile geçmeden sivillere yönelik saldırılarına yeniden başladığını belirtti. "Ermenistan tarafı her zaman olduğu gibi terörist ve yalancı tarafını bir kez daha gösterdi" diyen Mustafayeva," Onlardan geri yeni aldığımız bizim topraklarımıza yeniden saldırıldı" dedi. Bu barışın cephe hattında cesetlerin toplanması amacıyla yapıldığını ancak bu amaçla cephe hattında bulunan araçları bile hedef aldılar. En dehşet verici olanı ise gece saatlerinde Gence'nin amaçlı şekilde vurulması. Çok dağıtıcı güce sahip bir roketle saldırı gerçekleştirildiğini ifade eden Mustafayeva "9 kişinin şehit olduğu 39 kişinin yaralandığı saldırının çok sayıda can kaybının yaşanması hedeflenmiş" ifadelerini kullandı.
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HOCALI SOYKIRIMINI HATIRLATTI
Mustafayeva açıklamalarında; "Sivillerin hedef alınması bir cinayettir. Gence'ye yapılan saldırı Hocalı katliamını hatırlattı. Bu sivil insan,cephede değilsin, sivillere yapılan bu saldırıyı soykırım olarak değerlendiriyoruz. " dedi.
ENERJİ HATLARININ HEDEF ALINMASI
"Enerji hatlarının hedef aldığını ifade eden Mustafayeva, Güney Kafkasya'daki termal su ambarının hedef alınması yalnızca Azerbaycan için değil bölge için bir karmaşa getirebilir. Bakü-Ceyhan hattının vurulması da aynı şekilde hedef alınması tek Azerbaycan için değil tüm bölge için tehlike oluşturuyor."
ERMENİSTAN'IN SALDIRILARININ PERDE ARKASI
"Rusya geçici olsa da bir ateşkes yapmak için müzakereleri planladı ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu belirtti. Eremnistan istediği desteği Rusya'dan alamadı çünkü burası bizim topraklarımız. Şimdilik buna müdahale edemez çünkü Ermenistan toprağı değil. Ama Ermenistan'ın amacı Azerbaycan'ı tahrik etmek. Sivilleri hedef alarak Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarını vurması için tahrik ediyor. Bununla da güvenlik örgütüne bağlı ülkeleri ve Rusya'yı bölgeye çekip münakaşayı büyütmeyi hedefliyor. Biz Ermenistan değiliz sivilleri vuralım."
MÜZAKERE Mİ OPERASYON MU?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i n son şans veriyorum açıklamalarını hatırlatan Mustafayeva, Ermenistan'ın bu açıklamalarına kulak vermediğini ifade etti. "Ermenistan, Dağlık Karabağ'da bizim istediğimizi vermezse cephede istediğimizi alacağız" dedi.
ULUSLARARASI TOPLUM NEDEN SESSİZ?
Uluslararasının sessizliği bu aşamaya gelmesine neden oldu. Olaylar 30 yıldır bu aşamaya geldi. İlk başta tepki gösterilseydi böyle olmazdı. Hangi ülkede böyle bir şey olabilir. Başka devletlerden Pakistan olsun başka Müslüman ülkeler dışında tepki gösteren olmadı. Sonra hallederiz diye diye bu hale geldi. Sabrımız da bir aşamaya kadar.
Azerbaycan tarafı net, topraklarımızı geri istiyoruz. Bizim 1 milyona yakın göçmenimiz var. Topraklarına geri dönmelerini istiyoruz. Bizim istediğimiz gibi bir barış olacaksa olacak yoksa savaş olacak. Cumhurbaşkanımız da açıkladı 'Size son şans veriyoruz' dedi. Herhalde dinlemediler.
BİR MİLLET İKİ DEVLET
Türkiye'den beklediğimiz tek şey destek. Bunu söylemeye bile gerek yok hep yanımızda. Bu çok büyük bir destek. Türkiye bize güç katıyor. Biz bir millet iki devletiz.
Azerbaycan ordumuz çok kuvvetli bir değil 3 Ermenistan ordusuna yeter.