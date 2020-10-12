Son dakika haberi: Ermenistan neden sivilleri hedef alıyor? Ermenistan'ın alçak planı deşifre oldu!

ENERJİ HATLARININ HEDEF ALINMASI

"Enerji hatlarının hedef aldığını ifade eden Mustafayeva, Güney Kafkasya'daki termal su ambarının hedef alınması yalnızca Azerbaycan için değil bölge için bir karmaşa getirebilir. Bakü-Ceyhan hattının vurulması da aynı şekilde hedef alınması tek Azerbaycan için değil tüm bölge için tehlike oluşturuyor."

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARININ PERDE ARKASI

"Rusya geçici olsa da bir ateşkes yapmak için müzakereleri planladı ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu belirtti. Eremnistan istediği desteği Rusya'dan alamadı çünkü burası bizim topraklarımız. Şimdilik buna müdahale edemez çünkü Ermenistan toprağı değil. Ama Ermenistan'ın amacı Azerbaycan'ı tahrik etmek. Sivilleri hedef alarak Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarını vurması için tahrik ediyor. Bununla da güvenlik örgütüne bağlı ülkeleri ve Rusya'yı bölgeye çekip münakaşayı büyütmeyi hedefliyor. Biz Ermenistan değiliz sivilleri vuralım."