Son Dakika Haberi: Hemşire olduğu düşünülen iki kadının görüntüleri tepki topladı! Fena yakalandılar

Görüntüler, bir hastane restoranı gibi görünen yerde birbirleriyle kavga eden kadınların sosyal mesafeyi nasıl hiçe saydıklarını gösteriyor. Hafta sonu Londra'daki bir hastanede çekildiği iddia edilen videonun başlangıcında, çalışanların birbiriyle laf dalaşına girdikleri görülüyor. Mavi önlük giyen ve maskesini indiren kadınlardan biri parmağını göstererek diğerine bağırıyor.
HIZLA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İşçilerden birinin diğerine vurmasıyla karşısındaki meslektaşı da karşı verdi ve etraftakilerin şaşkın bakışları içerisinde kavgaya tutuştular.
Etraftakiler, kavgayı ayırmak yerine telefonlarına sarılarak olay anını videoya aldılar.
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Bir çalışanın, meslektaşını yerde sürüklerken boğulana kadar boğazını sıktığı görülüyor.
Sosyal medya kullanıcıları, ülke küresel bir salgınla boğuşurken, bu kavga karşısındaki şaşkınlıklarını dile getirdiler.
Bir kullanıcı şu Tweeti paylaştı:
"Bu şekilde kavga etmeye ve şu anda dünyada geçerli olan sosyal mesafeyi görmezden gelemeyiz. Beni üzüyor."
Bir başka kullanıcı ise "Lütfen! Hepimiz başkalarının Covid-19'a yakalamasını engellemeye çalışıyoruz" dedi.
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