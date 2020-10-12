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: olduğu düşünülen iki kadının görüntüleri tepki topladı! Fena yakalandılar

’de bir hastaneden son dakika video ve fotoğraflar geldi. olduğu düşünülen iki hastane çalışanı kadının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılarak ülkenin en çok konuşulan konularından biri oldu. Hastanenin yemekhane kısmında kavga ettikleri anlaşılan iki çalışana, hastanede çalıştıkları halde sosyal mesafeyi hiçe saydıkları için tepki gösterildi. İşte, o anlara ait şoke edici görüntüler…

Giriş Tarihi: 12.10.2020 14:37 Son Güncelleme: 12.10.2020 14:49 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Hemşire olduğu düşünülen iki kadının görüntüleri tepki topladı! Fena yakalandılar

Görüntüler, bir hastane restoranı gibi görünen yerde birbirleriyle kavga eden kadınların sosyal mesafeyi nasıl hiçe saydıklarını gösteriyor. Hafta sonu Londra'daki bir hastanede çekildiği iddia edilen videonun başlangıcında, çalışanların birbiriyle laf dalaşına girdikleri görülüyor. Mavi önlük giyen ve maskesini indiren kadınlardan biri parmağını göstererek diğerine bağırıyor.

HIZLA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İşçilerden birinin diğerine vurmasıyla karşısındaki meslektaşı da karşı verdi ve etraftakilerin şaşkın bakışları içerisinde kavgaya tutuştular.

Son Dakika Haberi: Hemşire olduğu düşünülen iki kadının görüntüleri tepki topladı! Fena yakalandılar

Etraftakiler, kavgayı ayırmak yerine telefonlarına sarılarak olay anını videoya aldılar.

Son dakika haberi... Hastanede skandal olay! Hemşirelerin utanç verici görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video

Bir çalışanın, meslektaşını yerde sürüklerken boğulana kadar boğazını sıktığı görülüyor.

Son Dakika Haberi: Hemşire olduğu düşünülen iki kadının görüntüleri tepki topladı! Fena yakalandılar

Sosyal medya kullanıcıları, ülke küresel bir salgınla boğuşurken, bu kavga karşısındaki şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Son Dakika Haberi: Hemşire olduğu düşünülen iki kadının görüntüleri tepki topladı! Fena yakalandılar

Bir kullanıcı şu Tweeti paylaştı:

"Bu şekilde kavga etmeye ve şu anda dünyada geçerli olan sosyal mesafeyi görmezden gelemeyiz. Beni üzüyor."

Bir başka kullanıcı ise "Lütfen! Hepimiz başkalarının Covid-19'a yakalamasını engellemeye çalışıyoruz" dedi.

Son Dakika Haberi: Hemşire olduğu düşünülen iki kadının görüntüleri tepki topladı! Fena yakalandılar

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Son Dakika Haberi: Hemşire olduğu düşünülen iki kadının görüntüleri tepki topladı! Fena yakalandılar
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