Son Dakika Haberi: Hemşire olduğu düşünülen iki kadının görüntüleri tepki topladı! Fena yakalandılar

Görüntüler, bir hastane restoranı gibi görünen yerde birbirleriyle kavga eden kadınların sosyal mesafeyi nasıl hiçe saydıklarını gösteriyor. Hafta sonu Londra'daki bir hastanede çekildiği iddia edilen videonun başlangıcında, çalışanların birbiriyle laf dalaşına girdikleri görülüyor. Mavi önlük giyen ve maskesini indiren kadınlardan biri parmağını göstererek diğerine bağırıyor.

HIZLA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İşçilerden birinin diğerine vurmasıyla karşısındaki meslektaşı da karşı verdi ve etraftakilerin şaşkın bakışları içerisinde kavgaya tutuştular.