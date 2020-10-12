Azerbaycan'dan son dakika açıklaması: Kalleş saldırının ardından Ermenistan bozguna uğradı! Çok sayıda komutan öldürüldü...

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'dan açıklaması: Kalleş saldırının ardından bozguna uğradı! Çok sayıda komutan öldürüldü...

Haberi... , insani ateşkesi kalleş saldırılar ile bozdu. Gence'yi hedef alan Ermenistan ordusu, gece yarısı gerçekleştirdiği füzeli saldırılarda 9 Azerbaycanlı'yı şehit etti, 39'unu yaraladı. Ermenistan, kaybettiği mevzileri almak için de çeşitli saldırı girişimlerinde bulundu. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıların karşılıksız bırakılmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada , çok sayıda Ermeni komutan ve askerin öldürüldüğü bildirildi. İşte Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarında son durum ve son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:02 Son Güncelleme: 12.10.2020 09:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Kalleş saldırının ardından Ermenistan bozguna uğradı! Çok sayıda komutan öldürüldü...

haberi: - arasındaki çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor. Moskova'da anlaşan iki ülke cenazelerin ve rehinelerin değişimi için insani ateşkes ilan etmişti. Ancak, Ermenistan rahat durmadı ve kalleş saldırılar ile Azerbaycanlı sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan'dan yanıt gecikmedi. Karşı saldırıda çok sayıda Ermenistan komutanı ve askeri etkisiz hale getirildi. Birçok zırhlı da imha edildi.

Son dakika haberi: Kalleş saldırının ardından Ermenistan bozguna uğradı! Çok sayıda komutan öldürüldü...

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada," 11-12 Ekim gecesi, tüm cephe boyu durum gergin kaldı. İnsani ateşkese uymayan ordusu, kaybettikleri mevzileri geri almak için Ağdere-Ağdam ve Füzuli-Cebrayıl yönünde küçük gruplar halinde defalarca Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulundu" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi: Kalleş saldırının ardından Ermenistan bozguna uğradı! Çok sayıda komutan öldürüldü...

Çıkan çatışmalarda çok sayıda askeri, 3 BM-21 "Grad" roketatar, 1 T-72 tankı, çok sayıda askeri araç cephenin farklı yönlerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika haberi: Kalleş saldırının ardından Ermenistan bozguna uğradı! Çok sayıda komutan öldürüldü...

Operasyonlarda, Silahlı Kuvvetleri 9. Alayı Topçu Komutanı Hadrut yerleşim biriminden çekildiği ve alayın 5. taburunun askerleri mevkilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı.

Son dakika haberi: Kalleş saldırının ardından Ermenistan bozguna uğradı! Çok sayıda komutan öldürüldü...

Ayrıca açıklamada, 246. Alayın tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan, öldürülenler arasında yer aldığı ve tüm cephe hattının ordusunun kontrolü altına olduğu bildirildi

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Azerbaycan'dan son dakika açıklaması: Kalleş saldırının ardından Ermenistan bozguna uğradı! Çok sayıda komutan öldürüldü...
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