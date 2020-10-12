Son dakika: İngiltere'de 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan anne komada ikiz doğurdu!

Vaka sayısı ile dikkat çeken Birleşik Krallık'tan çarpıcı bir son dakika haberi geldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) ilginç hikayelerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu hikayelerden bir tanesi de geçtiğimiz hafta yaşandı. İngiltere'nin Belfast kentinde 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Danielle Martin, koma sırasında ikiz bebek dünyaya getirdi. Doktorların Martin'inin durumunun kötüleşmesi üzerine ikiz kız bebeklerin hayatından endişe etmeye başladı.