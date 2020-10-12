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: 'de 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan anne komada ikiz doğurdu!

'den dikkat çeken bir haberi geldi. Corona virüs vaka sayısındaki artış ile dünyanın gündemine oturan İngiltere yeni kısılamalara hazırlanırken, sağlık alanında çarpıcı olaylar yaşanıyor. Son olarak, 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan ve 5 çocuk annesi Danielle Martin, yoğun bakımdayken ikiz bebek dünyaya getirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:42 Son Güncelleme: 12.10.2020 11:56 ABONE OL
Son dakika: İngiltere'de koronavirüse yakalanan anne komada ikiz doğurdu!

Vaka sayısı ile dikkat çeken Birleşik Krallık'tan çarpıcı bir haberi geldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) ilginç hikayelerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu hikayelerden bir tanesi de geçtiğimiz hafta yaşandı. 'nin Belfast kentinde 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Danielle Martin, koma sırasında ikiz bebek dünyaya getirdi. Doktorların Martin'inin durumunun kötüleşmesi üzerine ikiz kız bebeklerin hayatından endişe etmeye başladı.

Son dakika: İngiltere'de koronavirüse yakalanan anne komada ikiz doğurdu!

KOMADA DOĞUM

Komadan çıkarılan ve hamileliğinin büyük bölümünü hastanede geçiren Martin, koronavirüsü yenerek, geçen hafta ikiz bebek dünyaya getirdi. Beş çocuk annesi olduğu belirtilen Martin, Ava ve Amelia adında dünyaya getirdiği ikiz kız çocuklarıyla hastaneden taburcu olarak evine döndüğü ifade edildi.

Son dakika: İngiltere'de koronavirüse yakalanan anne komada ikiz doğurdu!

İngilz medyasına konuşan Martin " Çok mutluyum, hem ölümden döndüm, hem de ikizlerim sağlıklı şekilde dünyay geldi" dedi.

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Son dakika: İngiltere'de 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan anne komada ikiz doğurdu!
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