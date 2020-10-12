Son dakika: KKTC sınırına saldıran Rumları çıldırtan hareket! Olaylı geceden yeni görüntü geldi...

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dün seçim heyecanı yaşadı. Ülke seçime odaklanırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından sınıra gelen bir grup provokatör, ellerindeki havai fişekleri Türk tarafına atmak istedi.
YANGIN ÇIKTI
Sınır kapısını kıran Rumların fırlattığı havai fişekler ve meşaleler BM'nin güvenliği sağladığı ortak alana düştü. Alandaki yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
HABERİ DUYAN TÜRKLER SINIRA KOŞTU
KKTC tarafında olayın yankı bulmasının ardından Türk vatandaşlar bayraklarını kaparak sınıra koştu. Kısa sürede yüzlerce Türk sınıra ulaşırken, çevrede polis tarfından sıkı güvenlik tedbirleri alındı.
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MEHTER DİNLETTİLER
Sınırdaki gerilimin tırmanmasını engelleyen polisler güvenlik barikatları kurdu. Türk vatandaşlar, Rum tarfına dönerek bayraklar eşliğind eİstiklal Marşı okudu. Daha sonra ise mehter marşı çalınarak, Rumlara dinletildi.
SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU
Rumların tahriki ile başlayan olayların görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Mehter marşı görüntüleri ise en çok paylaşılan görüntü oldu.
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