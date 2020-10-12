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: sınırına saldıran Rumları çıldırtan hareket! Olaylı geceden yeni görüntü geldi...

haberi: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki bir grup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırına gelerek taşkınlık yaptı. Sınır kapısını kırarak 'ye havai fişek fırlatan Rumlar, BM bölgesinde yangın çıkardı. Olayı duyan Türkler bayraklarla sınıra koştu. Sınırda İstiklal Marşı okuyan Türk vatandaşlar, Rumlara mehter marşı dinletti. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:13 Son Güncelleme: 12.10.2020 11:49 ABONE OL
Son dakika: KKTC sınırına saldıran Rumları çıldırtan hareket! Olaylı geceden yeni görüntü geldi...

haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dün seçim heyecanı yaşadı. Ülke seçime odaklanırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından sınıra gelen bir grup provokatör, ellerindeki havai fişekleri Türk tarafına atmak istedi.

Son dakika: KKTC sınırına saldıran Rumları çıldırtan hareket! Olaylı geceden yeni görüntü geldi...

YANGIN ÇIKTI

Sınır kapısını kıran Rumların fırlattığı havai fişekler ve meşaleler BM'nin güvenliği sağladığı ortak alana düştü. Alandaki yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Son dakika: KKTC sınırına saldıran Rumları çıldırtan hareket! Olaylı geceden yeni görüntü geldi...

HABERİ DUYAN TÜRKLER SINIRA KOŞTU

tarafında olayın yankı bulmasının ardından Türk vatandaşlar bayraklarını kaparak sınıra koştu. Kısa sürede yüzlerce Türk sınıra ulaşırken, çevrede polis tarfından sıkı güvenlik tedbirleri alındı.

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MEHTER DİNLETTİLER

Sınırdaki gerilimin tırmanmasını engelleyen polisler güvenlik barikatları kurdu. Türk vatandaşlar, Rum tarfına dönerek bayraklar eşliğind eİstiklal Marşı okudu. Daha sonra ise mehter marşı çalınarak, Rumlara dinletildi.

Son dakika: KKTC sınırına saldıran Rumları çıldırtan hareket! Olaylı geceden yeni görüntü geldi...

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Rumların tahriki ile başlayan olayların görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Mehter marşı görüntüleri ise en çok paylaşılan görüntü oldu.

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Son dakika: KKTC sınırına saldıran Rumları çıldırtan hareket! Olaylı geceden yeni görüntü geldi...
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