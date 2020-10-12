Son dakika: KKTC sınırına saldıran Rumları çıldırtan hareket! Olaylı geceden yeni görüntü geldi...

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Rumların tahriki ile başlayan olayların görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Mehter marşı görüntüleri ise en çok paylaşılan görüntü oldu.

KKTC Sınır kapısında taşkınlık çıkaran Rumlara Türk vatandaşlardan Mehterli ders! | Video