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Son dakika: 'a büyük şok! Macron ile görüştükten sonra Covid-19 olduğunu öğrendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ile görüşen Fransız Polinezyası'nın Hükümet Başkanı Edouard Fritch koronavirüse yakalandı.Fritch’in iletişim ofisinden yapılan son dakika basın açıklamasında, Hükümet Başkanı’nın, perşembe Macron ile görüştüğü ’ten Tahiti’ye dönmesinden 2 gün sonra ateş ve eklem ağrıları hissettiği belirtildi. Coronavirüs testi yapılan Fritch’in sonucunun pozitif çıkmasının ardından ’ndan flaş açıklama geldi.

AA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 12:46 Son Güncelleme: 12.10.2020 12:52 ABONE OL
Son dakika: Macron'a büyük şok! Macron ile görüştükten sonra Covid-19 olduğunu öğrendi

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nın Hükümet Başkanı Edouard Fritch'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ile görüştükten 2 gün sona yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Son dakika: Macron'a büyük şok! Macron ile görüştükten sonra Covid-19 olduğunu öğrendi

Fritch'in iletişim ofisinden yapılan basın açıklamasında, Hükümet Başkanı'nın, perşembe ile görüştüğü 'ten Tahiti'ye dönmesinden 2 gün sonra ateş ve eklem ağrıları hissettiği belirtildi.

Açıklamada, Fritch'e Paris'ten ayrılmadan 3 gün önce yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı ifade edildi.

Hükümet Başkanı'na cumartesiyi pazara bağlayan gece yapılan testin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, tedbiren Fritch'e eşlik eden kişiye de test yapıldığı, bu kişinin negatif çıktığı kaydedildi.

Son dakika: Macron'a büyük şok! Macron ile görüştükten sonra Covid-19 olduğunu öğrendi

MACRON "TEMASLI" SAYILMIYOR

'ndan yapılan açıklamada, görüşmede maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu, bu nedenle 'un temaslı sayılmadığı kaydedildi.

Son dakika: Macron'a büyük şok! Macron ile görüştükten sonra Covid-19 olduğunu öğrendi

Fritch, 'dan önce Fransa Başbakanı Jean Castex, Deniz Aşırı Bölgeler Bakanı Sebastien Lecornu, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile görüşmüştü.

Son dakika: Macron'a büyük şok! Macron ile görüştükten sonra Covid-19 olduğunu öğrendi

Fransız Polinezyası'nın 68 yaşındaki Hükümet Başkanı'nın kabinesinde de daha önce pozitif vakalar tespit edilmişti.

Son verilere göre, Fransız Polinezyası'nda şu ana kadar 2 bin 692 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüse yakalanan 10 kişi yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Macron'a büyük şok! Macron ile görüştükten sonra Covid-19 olduğunu öğrendi
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