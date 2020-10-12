Son dakika: Macron'a büyük şok! Macron ile görüştükten sonra Covid-19 olduğunu öğrendi

Fritch'in iletişim ofisinden yapılan basın açıklamasında, Hükümet Başkanı'nın, perşembe Macron ile görüştüğü Paris'ten Tahiti'ye dönmesinden 2 gün sonra ateş ve eklem ağrıları hissettiği belirtildi.

Açıklamada, Fritch'e Paris'ten ayrılmadan 3 gün önce yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı ifade edildi.

Hükümet Başkanı'na cumartesiyi pazara bağlayan gece yapılan testin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, tedbiren Fritch'e eşlik eden kişiye de test yapıldığı, bu kişinin negatif çıktığı kaydedildi.