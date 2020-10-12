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: Tarihte bir ilk gerçekleşti! Arap Birliği'nin başı boş kaldı...

! Arap Birliği, Filistin'in çekildiği ve 6 ülkenin üstlenmeyi reddettiği dönem başkanlığını devralacak ülke bulamıyor. 1945'te kurulan Arap Birliği tarihinde böyle bir durum ilk kez yaşanıyor. Arap Birliği Genel Sekreterliği'nin Arap Barış Girişimi'ne aykırı olarak İsrail ile normalleşen BAE ile Bahreyn'e destek vermesi, birliğin başkan bulamamasının en önemli nedeni olarak belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 06:21 Son Güncelleme: 13.10.2020 07:06 ABONE OL
Son dakika: Tarihte bir ilk gerçekleşti! Arap Birliği'nin başı boş kaldı...

Arap Birliği, Filistin'in çekildiği ve 6 ülkenin üstlenmeyi reddettiği dönem başkanlığını devralacak ülke arayışını sürdürüyor. 1945'te kurulan Arap Birliği, 9 Eylül'de Filistin tarafından sunulan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayan karar tasarısını reddetti.

Son dakika: Tarihte bir ilk gerçekleşti! Arap Birliği'nin başı boş kaldı...

Bunun üzerine Filistin 22 Eylül'de Arap Birliği Genel Sekreterliği'nin Arap Barış Girişimi'ne aykırı olarak İsrail ile normalleşen BAE ile Bahreyn'e destek vermesi nedeniyle Birliğin dönem başkanlığını bıraktığını duyurdu. Mevcut döneme başkanlık edecek ülke Arap Birliği'nin iç tüzüğüne göre alfabetik sıralamaya göre seçiliyor.

Son dakika: Tarihte bir ilk gerçekleşti! Arap Birliği'nin başı boş kaldı...

Birliğin iç tüzüğünün 6. maddesi, dönem başkanı görevini yerine getiremezse, geçici başkanlığın bir sonraki oturumun başkanlığını yapacak olan ülkenin delegesine geçmesini öngörüyor. Filistin'in ardından Kuveyt, Katar, Komor Adaları, Lübnan ve son olarak Libya da oturum başkanlığını kabul etmedi.

Son dakika: Tarihte bir ilk gerçekleşti! Arap Birliği'nin başı boş kaldı...

TARİHTE İLK KEZ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Arap basını, Filistin, Katar, Kuveyt ve Libya'nın yanı sıra hem Komor Adaları ve Lübnan'ın da dönem başkanlığını devralmayı reddettiğini, ancak özürlerini veya kabul etmeme nedenlerini açıklayan resmi bir açıklama yapmadığını bildirdi. Arap Birliği tarihinde ilk kez 6 üyesi dönem başkanlığını almayı kabul etmiyor. Yemen, 17 Ekim 2016'da 28. Arap Birliği Zirvesi'ne ülkede yaşanan savaş nedeniyle ev sahipliği yapamayacağını duyurmuştu.

Son dakika: Tarihte bir ilk gerçekleşti! Arap Birliği'nin başı boş kaldı...

Bunun üzerine Zirve, 29 Mart 2017'de 16 ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenmişti. Fas da 19 Şubat 2016'da Arap Birliği'ne nisan ayında Marakeş'te yapılacak zirveye ev sahipliği yapamayacağını iletmişti.

Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacıyla 1945'te kurulan Arap Birliği yıllar içinde yeterince etkin olmamakla eleştiriliyor. Gözlemciler, 22 ülkenin üye olduğu Birliğin çok sayıdaki kararının kağıt üstünde kaldığını belirtiyor.

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Son dakika: Tarihte bir ilk gerçekleşti! Arap Birliği'nin başı boş kaldı...
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