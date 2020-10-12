Son dakika: Tarihte bir ilk gerçekleşti! Arap Birliği'nin başı boş kaldı...

TARİHTE İLK KEZ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Arap basını, Filistin, Katar, Kuveyt ve Libya'nın yanı sıra hem Komor Adaları ve Lübnan'ın da dönem başkanlığını devralmayı reddettiğini, ancak özürlerini veya kabul etmeme nedenlerini açıklayan resmi bir açıklama yapmadığını bildirdi. Arap Birliği tarihinde ilk kez 6 üyesi dönem başkanlığını almayı kabul etmiyor. Yemen, 17 Ekim 2016'da 28. Arap Birliği Zirvesi'ne ülkede yaşanan savaş nedeniyle ev sahipliği yapamayacağını duyurmuştu.