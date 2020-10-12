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Süpermen kostümüyle şov yapacaktı!

Başkanı 'ın Kovid-19 tedavisi sonrası taburcu edilmesini Superman kostümüyle ilginç bir şova çevirmeyi planladığı, etrafındaki kişilerle tartıştıktan sonra bu fikirden vazgeçtiği iddia edildi

Giriş Tarihi: 12.10.2020 ABONE OL
Süpermen kostümüyle şov yapacaktı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 tedavisi sonrası Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu edilmesini de ilginç bir şova çevirmeyi planladığı iddia edildi. ABD Başkanı taburcu edilirken kendini önce bitkin ve zayıf gösterecekti. Daha sonra da gömleğinin üst düğmelerini açıp içindeki Superman tişörtünü işaret edecekti. Trump'ın etrafındaki kişilerle tartıştıktan sonra bu fikirden vazgeçtiğini aktardı. Sonrasında pazartesi günü hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maskeyle yürüyerek çıkan Trump, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü vermişti.
Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht ile İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'nin de Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
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Süpermen kostümüyle şov yapacaktı!
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