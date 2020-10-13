Ateşkesi ihlal eden Ermeni askerlerine sert karşılık verildi
Son dakika haberi: Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ı hedef alan kalleş saldırısının ardından başlayan çatışmalar sürüyor. Taraflar, Moskova'da 72 saatlik insani ateşkes için uzlaşırken, Ermenistan ateşkesi ilk dakikalardan itibaren sabote etmeye başladı. Sivilleri hedef alan Ermenistan'a Azerbaycan sert karşılık verdi.
Giriş Tarihi: 13.10.2020 12:26Son Güncelleme: 13.10.2020 18:00ABONE OL
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor. 72 saatlik insani ateşkesi ihlal ederek, sivillere saldıran Ermenistan ordusuna, Azerbaycan sert karşılıklar veriyor.
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Ateşkesi ihlal eden Ermeni askerlerine sert karşılık verildi