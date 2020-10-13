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Ateşkesi ihlal eden Ermeni askerlerine sert karşılık verildi

haberi: 'ın 27 Eylül'de 'ı hedef alan kalleş saldırısının ardından başlayan çatışmalar sürüyor. Taraflar, Moskova'da 72 saatlik insani ateşkes için uzlaşırken, Ermenistan ateşkesi ilk dakikalardan itibaren sabote etmeye başladı. Sivilleri hedef alan Ermenistan'a Azerbaycan sert karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 12:26 Son Güncelleme: 13.10.2020 18:00 ABONE OL
Ateşkesi ihlal eden Ermeni askerlerine sert karşılık verildi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor. 72 saatlik insani ateşkesi ihlal ederek, sivillere saldıran Ermenistan ordusuna, Azerbaycan sert karşılıklar veriyor.

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Ateşkesi ihlal eden Ermeni askerlerine sert karşılık verildi
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