Çalışmalar hız kazandı! DSÖ Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı!

27 Temmuz'da 3. aşama klinik denemelerin başladığını duyuran "Moderna" ilaç firmasının, salgın sırasında Kovid-19 aşısı üzerindeki patent haklarını uygulamayacağına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Ghebreyesus, "Bu duyurunun teknoloji transferi açısından ne anlama geldiğini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

DSÖ eşgüdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na ilişkin bilgi veren Ghebreyesus, bu hafta Çin, Güney Kore ve Nauru'nun da programa dahil olduğunu aktardı.

"İLK ETAPTA TEDARİK SINIRLI OLACAK"

Ghebreyesus, ABD ve Rusya'nın dahil olmadığı COVAX'a şimdiye kadar 171 ülkenin katıldığını, diğer ülkelerle de görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.