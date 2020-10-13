Çalışmalar hız kazandı! DSÖ Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı!

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Çalışmalar hız kazandı! Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı!

Her ülkenin corona virüsü aşısından eşit faydalanması için başlatılan çalışma ile ilgili son dakika haberi geldi. Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, , ve Nauru'nun da katılmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na () dahil olan ülke sayısının 171'e çıktığını bildirdi. Ghebreyesus, "COVAX'ın amacı, 2021 sonuna kadar 2 milyar dozun eşit bir şekilde üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamaktır." dedi.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 14:29 ABONE OL
DSÖ Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı

27 Temmuz'da 3. aşama klinik denemelerin başladığını duyuran "Moderna" ilaç firmasının, salgın sırasında Kovid-19 aşısı üzerindeki patent haklarını uygulamayacağına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Ghebreyesus, "Bu duyurunun teknoloji transferi açısından ne anlama geldiğini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

eşgüdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na ilişkin bilgi veren Ghebreyesus, bu hafta , ve Nauru'nun da programa dahil olduğunu aktardı.

"İLK ETAPTA TEDARİK SINIRLI OLACAK"

Ghebreyesus, ABD ve Rusya'nın dahil olmadığı 'a şimdiye kadar 171 ülkenin katıldığını, diğer ülkelerle de görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

DSÖ Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı

Aşılar üretilmeye başlandığında ilk etapta tedarikin sınırlı olacağı bilgisini paylaşan Ghebreyesus, üyesi ülkelerin aşıları eş zamanlı olarak öncelikle sağlık çalışanları, yaşlılar ve hasta kişilere dağıtmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "COVAX'ın amacı, 2021 sonuna kadar 2 milyar dozun eşit bir şekilde üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamaktır." dedi.

DSÖ Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı

"AVRUPA'DAKİ VAKA SAYILARININ ARTMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

5 Ekim'de yaptığı, "En iyi tahminlerimiz, bize küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun bu virüse yakalanmış olabileceğini söylüyor." açıklamasıyla tüm dünyayı şoke eden Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise Avrupa'da vaka sayılarının hızla artmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

DSÖ Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı

Ryan, hükümetlerin virüsün yayılmasını önlemek için daha adımlar atılması gerektiğini, insanların da maske, mesafe, hijyen ve kalabalık ortamlardan kaçınma gibi temel kaidelere uyması gerektiğini vurguladı.

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Çalışmalar hız kazandı! DSÖ Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı!
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