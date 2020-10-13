Çin’de tüm kente test

genelinde vaka sayısı 37 milyon 754 bini geçti. 1 milyon 81 bin 500 kişi yaşamını yitirdi. 28 milyon 361 bin 239 kişi sağlığına kavuştu.12 vakanın çıkmasının ardından 9.4 milyon nüfuslu Qingdao kentinin tamamına 5 günde Kovid testi yapacak.Sosyal mesafe kurallarını en düşük seviyeye getirildi.Başbakan Castex, "Güçlü bir ikinci dalgayı yaşıyoruz" dedi.Hükümet Başkanı Edouard Fritch, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükten 2 gün sona Kovid-19'a yakalandı.Üç aşamalı yeni bir önlem planı uygulamaya girdi.Vakalar arttığı için ülke genelinde kısıtlamalar açıklanacak.Günlük vaka artışı 44 bin 614 ile ağustostan beri en yüksek rakam.816 kişi daha öldü.