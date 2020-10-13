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’de tüm kente test

Giriş Tarihi: 13.10.2020 ABONE OL
Çin’de tüm kente test
Dünya genelinde vaka sayısı 37 milyon 754 bini geçti. 1 milyon 81 bin 500 kişi yaşamını yitirdi. 28 milyon 361 bin 239 kişi sağlığına kavuştu.
Çin: 12 vakanın çıkmasının ardından 9.4 milyon nüfuslu Qingdao kentinin tamamına 5 günde Kovid testi yapacak.
Güney Kore: Sosyal mesafe kurallarını en düşük seviyeye getirildi.
Fransa: Başbakan Castex, "Güçlü bir ikinci dalgayı yaşıyoruz" dedi.
Fransız Polinezyası'nın Hükümet Başkanı Edouard Fritch, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükten 2 gün sona Kovid-19'a yakalandı.
İngiltere: Üç aşamalı yeni bir önlem planı uygulamaya girdi.
İtalya: Vakalar arttığı için ülke genelinde kısıtlamalar açıklanacak.
ABD:
Günlük vaka artışı 44 bin 614 ile ağustostan beri en yüksek rakam.
Hindistan: 816 kişi daha öldü.
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Çin’de tüm kente test
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