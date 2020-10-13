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Çinli temizlik görevlisi tuvalet suyu içti

Temizlik firmasında çalışan görevli kadın, işini iyi yaptığını kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti. Firma kadına destek açıklaması yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 21:35 Son Güncelleme: 13.10.2020 21:46 ABONE OL
Çinli temizlik görevlisi tuvalet suyu içti

'de bir temizlik firmasında çalışan görevli kadın, 'işini iyi yaptığını' kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Çinli temizlik görevlisi tuvalet suyu içti

Olay, 'in Şantung bölgesinde meydana geldi. Temizlik şirketinde görevli bir kadın, işinin iyi yaptığını kanıtlamak için tuvaletten bardağa su alarak içti.

Çinli temizlik görevlisi tuvalet suyu içti

O sırada onu izleyen kişilerin de kadını alkışladığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada tepki gördü.

Çin'de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti | Video

Çinli temizlik görevlisi tuvalet suyu içti

Sosyal medya kullanıcıları, kadının söz konusu eylemi, 'üslerinin zoruyla' gerçekleştirdiğini iddia etti.

Çinli temizlik görevlisi tuvalet suyu içti

TEMİZLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA: İŞİNİ SEVDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Kadının bağlı olduğu temizlik şirketinden yapılan açıklamada, kadının bu eylemi 2 yıldır kendi isteğiyle yaptığı belirtildi. Şirketin sözcüsü, "O bizim örneğimiz. Bunu yaparak işini en üst seviyede yaptığını gösteriyor" dedi.

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Çinli temizlik görevlisi tuvalet suyu içti
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