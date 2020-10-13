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uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dün yaptığı açıklamada koronavirüsü durdurmak için sürü bağışıklığına izin vermenin "bilimsel ve etik açıdan sorunlu" olduğunu söyledi. , sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakmak olmadığını korumak için kullandığını ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 13:21 ABONE OL
DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün düzenlenen basın toplantısında aşı olmadan sürü bağışıklığını hedefleme fikrinin yanlış olduğunu vurgulayarak "Sürü bağışıklığı, aşılama için kullanılan bir kavramdır ve toplum aşı eşiğine ulaşılırsa virüsten korunabilir" dedi.

Ghebreyesus "Yani sürü bağışıklığı, insanları virüse maruz bırakarak değil, virüsten korumakla sağlanır. Halk sağlığı tarihinde hiçbir zaman sürü bağışıklığı, bırakın bir pandemiyi, bir salgına yanıt verme stratejisi olarak kullanılmamıştır" dedi.

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DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil
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