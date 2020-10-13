Fanatik Rumlara mehterli cevap

Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösteren aşırı sağ eğilimli ve ırkçı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) taraftarları geçtiğimiz gün Maraş'ın 46 yıl sonra kısmi olarak açılmasını provoke ederek, Derinya Sınır kapısında havai fişekle protesto düzenledi. ELAM taraftarları, sınır kapısında ellerinde Yunan bayrakları ile 'Kıbrıs Yunan'dır' diye slogan attı. Olayı duyan çok sayıda Kıbrıslı Türk, sınır kapısına giderek, Rumların eylemine mehter marşı ile "Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak" sloganlarıyla karşılık verdi. Kıbrıs Rum yönetiminin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.