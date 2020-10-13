iPhone 12 tanıtımı bu akşam gerçekleşecek! iPhone 12 tanıtımı saat kaçta ne zaman başlayacak? Yeni serinin Türkiye satış fiyatı belli oldu mu, özellikleri neler?

Teknoloji devi şirket Apple bugün gerçekleştireceği tanıtım etkinliği ile beraber iPhone 12 serisi ile ilgili tüm detayları dünyaya duyuracak. Teknoloji severlerin merakla beklediği cihazın satış fiyatı, özellikleri gibi birçok konu merak konusu haline geldi. Öte yandan tanıtımdan önce medyaya sızan bilgiye göre; yeni serinin en düşük 699 dolar üzerinden satışa sunulacağı iddia ediliyor. Peki, iPhone 12 tanıtımı canlı yayın saat kaçta, ne zaman başlıyor? iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte Apple'ın bugünkü tanıtımına ilişkin detaylar...

iPHONE 12 TANITIMI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? iPHONE 12 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Salgın nedeniyle planlanan tarihten geç satışa sunulan yeni Apple marka cihazların etkinliği gelen açıklamaya göre bugün gerçekleşecek. Lansman Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak. Binlerce teknolojisever merakla yeni seri iPhone 12 satış fiyatı, tanıtım saati, özellikleri gibi konularda araştırmalarına şimdiden başladı…