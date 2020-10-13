iPhone 12 tanıtımı bu akşam gerçekleşecek! iPhone 12 tanıtımı saat kaçta ne zaman başlayacak? Yeni serinin Türkiye satış fiyatı belli oldu mu, özellikleri neler?

Teknoloji devi şirket Apple bugün gerçekleştireceği tanıtım etkinliği ile beraber iPhone 12 serisi ile ilgili tüm detayları dünyaya duyuracak. Teknoloji severlerin merakla beklediği cihazın satış fiyatı, özellikleri gibi birçok konu merak konusu haline geldi. Öte yandan tanıtımdan önce medyaya sızan bilgiye göre; yeni serinin en düşük 699 dolar üzerinden satışa sunulacağı iddia ediliyor. Peki, iPhone 12 tanıtımı canlı yayın saat kaçta, ne zaman başlıyor? iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte Apple'ın bugünkü tanıtımına ilişkin detaylar...
Salgın nedeniyle planlanan tarihten geç satışa sunulan yeni Apple marka cihazların etkinliği gelen açıklamaya göre bugün gerçekleşecek. Lansman Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak. Binlerce teknolojisever merakla yeni seri iPhone 12 satış fiyatı, tanıtım saati, özellikleri gibi konularda araştırmalarına şimdiden başladı…
iPHONE 12 TANITIMI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Salgın nedeniyle plananlanan tarihten geç satışa sunulan cihazın etkinlik tarihini Ekim ayına ertelediği biliniyordu. Öte yandan gelen açıklamaya göre; iPhone 12 Lansmanı 13 Ekim TSİ 21.00'da gerçekleşecek.
Yeni iPhone modellerinden biri ilk kez resmiyet kazandı. İnternete sızan bir görüntüde yeni iPhone modellerinin kılıf isimleri yer alıyor. Çin'de üretildiği dikkat çeken bu kılıfların arasında iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 ile iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Mini ismi yer alıyor.
iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar
iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar
iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar