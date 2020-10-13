Libya'da Hafter saldırılarından geriye kalan 22 ton patlamamış mühimmat imha edildi

Askeri Mühendislik Müdürlüğünün Savaş Kalıntıları Dairesi Yetkilisi General Muhammed Said Musellem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil yerleşimlerden temizlenen bu mühimmatların oluşturduğu tehlikeye dikkati çekti."Sivil yerleşimde ve konut alanlarında bulunan bu patlayıcıların sivil-asker ayrımı yapmadığını" kaydeden Musellem, şöyle konuştu:"Siviller için tehlike daha büyük. Çünkü askerler bu maddelerin doğasını ve nasıl yaklaşmaları gerektiğini biliyorlar. Ama siviller, çocuklar, aileler, bu patlayıcı ve roketler hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Temas ettiklerinde, hareket ettirdiklerinde veya telle tuzaklanmış patlayıcılara takıldıklarında patlamalar oluyor. Dolayısıyla askerlere göre siviller bundan daha fazla zarar gördü. Özellikle çatışmaların ardından evlerine dönen çok sayıda sivil bu patlayıcılar yüzünden hayatını kaybetti."Askeri Mühendislik Dairesi Yetkilisi Hamid Hadi Şibani de, temizlenen mühimmatların türlerine dair şu bilgileri paylaştı:"Buradaki mühimmatlar arasında 122 mm ve 155 mm Howitzer, RPG roketleri, Grad füzeleri, S-24 roketleri, mayınlar ve başka cephanelikler bulunuyor. Hepsinin toplamı yaklaşık 22 ton ağırlığında."Şibani, "Burada, Trablus'un güneyi ve batısından temizlediğimiz roket ve mayınların imhası için bulunuyoruz. Burası, Hira bölgesinde, mühimmatları imha etmek için özel olarak tahsis edilmiş bir arazi. Şimdi inşallah bu patlayıcıları imha edeceğiz." diye konuştu.Libya'da Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için milislerine 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti. Hafter'e bağlı milisler, başkenti ele geçirmeye çalıştıkları 14 ay boyunca, sivil yerleşim yerlerini, okulları ve hastaneleri ayırt etmeksizin başkenti roket yağmuruna tutmuştu.Libya ordusu, "sivillerin güvenliğini sağlamak" amacıyla 25 Mart'ta savunma pozisyonundan saldırıya geçtiğini belirterek, Barış Fırtınası isimli harekatı başlattı.Hafter milislerini 18 Mayıs'ta stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, haziran ayının başında başta Trablus il sınırının tamamı olmak üzere, ülkenin batısındaki tüm önemli yerleşim birimleri ve geçiş noktalarını Hafter milislerinden arındırdı.Hafter saflarındaki milisler ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerler, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekildikten sonra, arkalarında çok sayıda patlamamış mühimmat ve tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) bıraktı.Libya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tuzaklanmış mayın ve EYP'ler nedeniyle şimdiye kadar en az 50 sivil hayatını kaybetti.Öte yandan, Libya ordu yetkilileri, patlama tehlikesi olan bu mühimmatların bulunduğu bölgelerin sakinlerine sık sık, bölge bu patlayıcılardan tamamen temizlenene kadar evlerine dönmeme çağrısı yapıyor.Hafter'in başkente yönelik saldırılarına başlamasının ardından 200 bine yakın Libyalı evini terk etmek zorunda kaldı.Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, Libya içinde en az 400 bin kişi yerinden edilmiş durumda.Yerel makamlar, yerinden edilmiş ancak BM'nin kayda almadığı Libyalılarla bu sayının çok daha fazla olduğunu vurguluyor.Öte yandan, Libya makamlarının daveti üzerine ülkeye gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı mayın ve patlayıcı imha timleri de sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için modern ekipmanları ve teknik saha tecrübelerini kullanarak yerel ekiplere destek veriyor.