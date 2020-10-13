Libya'da Hafter saldırılarından geriye kalan 22 ton patlamamış mühimmat imha edildi

"Sivil yerleşimde ve konut alanlarında bulunan bu patlayıcıların sivil-asker ayrımı yapmadığını" kaydeden Musellem, şöyle konuştu:



"Siviller için tehlike daha büyük. Çünkü askerler bu maddelerin doğasını ve nasıl yaklaşmaları gerektiğini biliyorlar. Ama siviller, çocuklar, aileler, bu patlayıcı ve roketler hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Temas ettiklerinde, hareket ettirdiklerinde veya telle tuzaklanmış patlayıcılara takıldıklarında patlamalar oluyor. Dolayısıyla askerlere göre siviller bundan daha fazla zarar gördü. Özellikle çatışmaların ardından evlerine dönen çok sayıda sivil bu patlayıcılar yüzünden hayatını kaybetti."

Askeri Mühendislik Dairesi Yetkilisi Hamid Hadi Şibani de, temizlenen mühimmatların türlerine dair şu bilgileri paylaştı:



"Buradaki mühimmatlar arasında 122 mm ve 155 mm Howitzer, RPG roketleri, Grad füzeleri, S-24 roketleri, mayınlar ve başka cephanelikler bulunuyor. Hepsinin toplamı yaklaşık 22 ton ağırlığında."

Şibani, "Burada, Trablus'un güneyi ve batısından temizlediğimiz roket ve mayınların imhası için bulunuyoruz. Burası, Hira bölgesinde, mühimmatları imha etmek için özel olarak tahsis edilmiş bir arazi. Şimdi inşallah bu patlayıcıları imha edeceğiz." diye konuştu.

