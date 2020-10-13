Rusya'dan AB'ye Navalny resti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın en önemli fikir kuruluşlarından olan Valday Tartışma Kulübü'nün paneline katıldı. Lavrov burada gündeme ilişkin öenmli açıklamalarda bulundu.

" BİR SÜRE İLETİŞİMİ KESEBİLİRİZ"

Rusya Dışişleri bakanı, Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenmesi konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı yaptırım tehdidini tartışmasına değinen Lavrov, "Batı'da dış politikadan sorumlu olan kişiler, Rusya'yla karşılıklı saygıya dayalı iletişim kurulması gerektiğini anlamıyorlar. Sanırım, bir süre için onlarla iletişimi kesmeliyiz" şeklinde konuştu.

LAVROV'DAN DİYALOĞU SONLANDIRMA SİNYALİ



Lavrov, "Nitekim Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mevcut Rus yönetimiyle jeopolitik ortaklık yapılamadığını belirtiyor. Eğer ortaklık istemiyorlarsa diyaloğu sonlandırmak durumunda kalırız" ifadelerini kullanarak AB ile diyaloğun sonlandırılabileceğinin sinyalini verdi.

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