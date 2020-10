Son Dakika Haberleri | Batı ikinci corona virüs dalgası ile boğuşuyor: Bilanço ağırlaştı!

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 103 bin 408 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 150 bin 709'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da toplam vaka sayısı 919 bin 83'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 985'e olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de toplam vaka sayısı 903 bin 730'a ulaşırken can kaybı ise 24 bin 186 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 851 bin 171'e olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 357 olduğu rapor edildi.