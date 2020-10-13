Son dakika: Rusya'da koronavirüs rakamları bir kez daha rekor kırdı... Son 24 saatte 13 bin 868 yeni vaka

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 868 kişide virüsün görülmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 326 bin 178'e çıktı. Günlük vaka sayısı üç gündür 13 binin üzerinde seyrediyor.