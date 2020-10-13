Son dakika: Üniversitede tecavüz dehşeti! Lise öğrencisi kız, arkadaşını ziyarete gitmişti…

Hindistan'da bir üniversite kampüsünden dehşet verici bir son dakika haberi geldi. Ulusal bir gazetede yayımlanan habere göre olay, Uttar Pradesh'in Jhansi kentinde bir üniversitede kamu hizmetleri sınavının yapıldığı Pazar günü meydana geldi. Bu sınav esnasında arkadaşını ziyarete giden bir lise öğrencisi dehşeti yaşadı. Olaya karışan şüphelilerin kimliği belirlenemezken, sadece iki tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ŞİKAYET EDERSEN VİDEONU YAYARIZ"
Hindustan Times'ın haberine göre, Uttar Pradesh'in Jhansi kentindeki bir üniversite öğrencisi, Pazar günü kurumda devlet hizmetleri sınavı yapılırken 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etti. Bu arada sapığın arkadaşlarının kızın videosunu çektiği polis kayıtlarına geçti.
Jhansi Polisi Kıdemli Müfettişi Dinesh Kumar P. yaptığı açıklamada, olayda sekiz öğrencinin sorgulandığını söyledi. Soruşturma sırasında yeni isimlerinin çıkması durumunda polisin diğer öğrencilerle ilgili de soruşturma başlatacaklarını sözlerine ekledi.
10. sınıf öğrencisi olan kız, şikayetinde polise üniversitede bir arkadaşıyla buluşmaya gittiğini söyledi. Yaklaşık 12 öğrenciden oluşan bir grubun onu arka kapıdan zorla binanın içine aldığını da sözlerine ekledi. Tanık ifadelerine göre kampüsün tek güvenlik görevlisi vardı ve o da sınav işleri ile meşguldü.
Mağdur kız, öğrencilerden birinin kendisine kampüs içinde tecavüz ettiğini, diğerlerinin video çektiğini iddia etti. Olaydan kimseye bahsetmemesini, polise şikayet ettiği takdirde videosunu yaymakla tehdit ettiklerini söyledi. Bölgede devriye gezen polisler kızın çığlıklarını duyduktan sonra mağdur kız, sağlık görevlileri eşliğinde polis merkezine götürüldü.
Enstitü müdürü, sanıkların ikinci sınıf öğrencisi olduğunu ancak kimliklerinin belirlenemediğini söyledi. Müdür, "Yurtta konaklayan öğrenciler olup olmadıklarının tespit edilmesi gerekiyor," diye ekledi. Polis sadece iki sanığı tespit etti.