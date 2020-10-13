‘Türkiye taviz verdi’ diyenlere cevap: Oruç Reis limandan ayrıldı

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, dün Antalya Limanı'ndan hareket etti. Geminin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 12 Ekim'de başlayıp 22 Ekim'de sona erecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilanının ardından Oruç Reis, sabah saatlerinde Antalya Limanı'ndan ayrıldı. Doğu Akdeniz'deki sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından bir süre önce Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Oruç Reis, çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin diplomatik çözüme bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim yaptığımız bu bilimsel çalışmalara saldırılar düzenliyorlar. Gerilimi yükseltmek için her türlü girişimde bulunuyorlar. Komşularımızın bunlardan uzak durmalarını temenni ediyoruz. Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde söz konusu gemilerimize gerekli korumayı sağlayacağız" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de"Tehditlere başvuranlara verecek ne çakıl taşımız ne de bir damla suyumuz var. Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz" paylaşımını yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin "Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğuna ilişkin açıklamasını retweetledi. Albayrak mesajında, "Oruç Reis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun" ifadesini kullandı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin bakım çalışmalarını tamamladığını ve Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını bildirdi. Bakan Dönmez, "Oruç Reis'in bakımı tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız" dedi. ANKARAFransız Le Figaro gazetesi Türkiye'nin Akdeniz'de ve Kafkaslar'daki etkisini mercek altına alan bir yorum yayınladı. Yazıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin her yerde etkisini güçlendirmeye çalıştığına dikkat çekildi. Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs ve Akdeniz'in ismen anıldığı yazıda, "Türkiye, Rusya'nın ve batılı müttefiklerinin zayıf noktaları arasına sızıyor" denildi. Yazıda, "Erdoğan şundan emin olabilir: NATO'nun gözünde Türkiye, cezalandırılamayacak kadar güçlü ve kudretli bir müttefik" yorumu yapıldı. FRANKFURTYunanıstan Dışişleri Bakanlığı Oruç Reis'in Faaliyeti için Yayınlanan NAVTEX'e dair maksimalist taleplerle dolu bir açıklama yayınladı. Türkiye, açıklamayı "Uluslararası hukuk ile bağdaşmayan asılsız iddialar" olarak nitelendirdi. "Oruç Reis'in faaliyetleri tamamen Türk kıta sahanlığı içindedir" denilen açıklamada, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkemizin anakarasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesi kabul edilemez" denildi. ANKARA