YPG ve PKK’dan Araplara yeni zulüm

TERÖR örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusunda çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor ili kırsalında kendisine karşı çıkan protestocuları DEAŞ üyesi olma bahanesiyle tutukluyor. Deyrizor ilinin kırsalında El-Havayıç, Şuheyl, Zeyban ve El-Basire köy sakinleri, 3 ay önce bölgedeki güvenlik zafiyetleri, düzenlenen suikastler ve halka karşı işlenen hak ihlalleri nedeniyle terör örgütü YPG/PKK'ya karşı geniş çaplı protestolar düzenlemişti. Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristlerin işgal ettikleri Zeyban köyünde DEAŞ üyesi oldukları bahanesi ile bölge halkına karşı işlediği ihlaller sürüyor. Teröristler, Zeyban köyünde halktan intikam almak için 3 gündür keyfi tutuklamalar yapıyor.