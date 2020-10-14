ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan İsrail semalarında F-35 tatbikatı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün İsrail hava sahasında düzenlenen tatbikatı kamuoyuna duyurdu.

TATBİKATI TAMAMLADIKLARINI AÇIKLADILAR

CENTCOM Hava Kuvvetlerinden (AFCENT) yapılan yazılı açıklamada, iki ülke hava kuvvetleri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve F-35 uçaklarının ağırlıklı rol aldığı "Enduring Lightening III" tatbikatını tamamladıklarını bildirdi.

HEDEF BÖLGESİNE ULAŞMA BECERİSİ TEST EDİLDİ

Açıklamada tanker ve radar uçaklarının yanı sıra F-16 uçaklarının tatbikatta düşman uçakları rolünde tatbikata katıldığı bilgisine yer verildi.

Tatbikat sırasında, F-35'lerin hava saldırılarına karşı koyma misyonları konusunda eğitim yaptıklarına dikkat çekilen açıklamada, uçakların karada ve havada düşman unsurlarıyla karşı karşıya kalırken hedef bölgesine ulaşma becerisinin test edildiği belirtildi. İsrail'in envanterinde 16 F-35 uçağı bulunuyor.

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