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Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan semalarında F-35 tatbikatı

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (), Amerikan F-35 uçaklarının F-35 uçakları ile İsrail hava sahasında ortak tatbikat icra ettiğini açıkladı. Açıklamada tanker ve radar uçaklarının yanı sıra F-16 uçaklarının tatbikatta düşman uçakları rolünde tatbikata katıldığı bilgisine yer verildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 18:17 Son Güncelleme: 14.10.2020 18:33 ABONE OL
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan İsrail semalarında F-35 tatbikatı

CENTCOM Hava Kuvvetlerinden (AFCENT) yapılan yazılı açıklamada, iki ülke hava kuvvetleri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve F-35 uçaklarının ağırlıklı rol aldığı "Enduring Lightening III" tatbikatını tamamladıklarını bildirdi.

Açıklamada tanker ve radar uçaklarının yanı sıra F-16 uçaklarının tatbikatta düşman uçakları rolünde tatbikata katıldığı bilgisine yer verildi.

Tatbikat sırasında, F-35'lerin hava saldırılarına karşı koyma misyonları konusunda eğitim yaptıklarına dikkat çekilen açıklamada, uçakların karada ve havada düşman unsurlarıyla karşı karşıya kalırken hedef bölgesine ulaşma becerisinin test edildiği belirtildi.

İsrail'in envanterinde 16 F-35 uçağı bulunuyor.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan İsrail semalarında F-35 tatbikatı
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