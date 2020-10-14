Barış Pınarı ile evlerine kavuştular

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinin huzura kavuşmasının ardından, terör örgütlerince yerinden edilen ailelerin geri dönüşü sürüyor. Suriye'de Fırat'ın doğusundaki bölgelerde, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'ın baskı ve zulmünden kaçan binlerce Tel Abyadlı aile, Türkiye'ye ve Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sığınmıştı.Evine kavuşan sivillerden Mahmut Halaf Ebu Ukba, "5 yıl Azez'de kaldım. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı hareket sayesinde biz de topraklarımıza kavuştuk. Evimizde olduğumuz için mutluyuz" dedi. Tel Abyadlı sivillerden Ahmet Hafyan "Harekat sayesinde ilçemiz kurtarıldı. Türkiye'nin desteğiyle tekrar yurdumuza döndük. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.