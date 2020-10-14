Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Komaya giren kadın 1998 yılında uyandı! Doktorlar şaşkın

Dünya Addenbrookes hastanesinde yaşanan garip olayı konuşuyor! Son dakika haberine göre, Stevie Carter isimli kadın felç geçirmesinin ardından iki hafta boyunca yoğun bakımda komada kaldı. Talihsiz kadın uyandığında ise hiçbir şey hatırlamıyordu. Kendisini 1998 yılında olduğunu sanan kadın, ailesinin ise onu kaçıran kişiler olduğunu söyledi.

KAFASINDA AĞRI HİSSETTİ

2018'de kafasında hissettiği şiddetli ağrı sonrası hastaneye kaldırılan Stevie Carter isimli kadınının beynindeki bir kan damarında küçük bir zayıflık olduğu tespit edildi. Addenbrookes hastanesinde nöroloji koğuşuna götürülen kadın 2 hafta komada kaldı.

İşte doktorların bile şaşırdığı o olayın detayları;