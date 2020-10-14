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'ın saldırılarında haberi: 'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'

Haberi... 'ın 'a karşı yaptığı saldırılarda korkunç bir detay ordu çıktı. Ermenistan'ın, Azerbaycan’da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik misket bombası ve fosfor gazı kullandığının tespit edildiği bildirildi. Çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan ve savaş suçuna giren saldırıların ardından son dakika açıklaması geldi. Azerbaycan Hukuki ve insan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev konuyla ilgili ilk kez Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Aliyev “Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 14:32 Son Güncelleme: 14.10.2020 14:54 ABONE OL
Ermenistan'ın saldırılarında son dakika haberi: 'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'

, işgal altındaki toprakların tek tek kurtarırken, ordusu insanlık dışı hamlelerine devam ediyor. Son olarak sivillere düzenlediği saldırıda onlarca masumun ölümüne ve yaralanmasına neden olan Ermenistan'ın kullandığı bombalar ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Yarbay Aliyev, "Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Bunun yanında Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Ermenistan'ın saldırılarında son dakika haberi: 'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'

ordusunun 'ın Terter kentinde sivilleri hedef alan saldırısının ardından, iki devlet arasındaki çatışmalar 18'inci gününde de devam ediyor. Ateşkese rağmen Ermenistan tarafından açılan ateşle ülkenin en büyük ikinci kenti olan Gence'de 10 sivil hayatını kaybetti. Çatışmalar sürerken Ermenistan tarafından işgal edilen 36 kent kurtarılarak, Azerbaycan askerlerince kontrol altına alındı.

Son Dakika | Ermenistan'ın saldırılarında insanlık dışı detay: 'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı' | Video

Ermenistan'ın saldırılarında son dakika haberi: 'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'

27 Eylül'den bugüne kadar tarafından yapılan saldırılarda 42 sivil hayatını kaybederken 20 sivil ise yaralandı. 1479 müstakil konut, 66 yüksek katlı konut ve 241 işletme de maddi hasar meydana geldi.

Ermenistan'ın saldırılarında son dakika haberi: 'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'

SAVAŞ KANUNLARI HİÇE SAYILIYOR

tarafından yapılan saldırılarda zaman zaman patlamamış bombalara ve mühimmatlara da rastlanıyor. Bombalar içerisinde savaş hukukunda kullanılması yasak olan misket bombası ve fosfor gazının kullanıldığı askeri yetkililer tarafından tespit edildi. Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev, Ermenistan'ın kanunları çiğneyerek sivilleri hedef aldığını söyledi. Saldırılarda sivil halkın yaşadığı yerleşim yerlerindeki binaların dahi zarar gördüğünü de ifade eden Aliyev, Ermenistan'ın Rusya menşeli silahları kullandığını aralarında misket bombası ve fosfor gazının olduğunu da ifade etti.

Ermenistan'ın saldırılarında son dakika haberi: 'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'

Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev şöyle konuştu:

" tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Ayrıca Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Ermenistan'ın saldırılarında son dakika haberi: 'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'

FOSFOR GAZI VE MİSKET BOMBASI

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Misket bombası ise 'Salkım bomba' olarak da anılır. Bomba içinde bombalar barındıran bu silah atıldığı yerde çok geniş alana yayılarak büyük zarar vermektedir.

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Ermenistan'ın saldırılarında son dakika haberi: 'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
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