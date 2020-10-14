Geldikleri gibi gidiyorlar!

19 yıl önce Afganistan'ı işgal eden ABD ayrılırken de yakıp yıkıyor. ABD, 2001'de işgal ettiği Afganistan'daki savaşın simgesi konumundaki Bagram üssünü boşaltmaya başladı. Başkent Kabil'in 47 km kuzeyinde yer alan hava üssünü ana karargah olarak kullanan Amerikan askerlerinin sevkiyat işlemleri son aşamaya geldi. Afgan yetkililer ABD güçlerinin Bagram'daki binaları yıkmaya ve buradaki malzemeleri Pakistan'a taşımaya başladıklarını söyledi. Askeri teçhizatın Pakistan'a transferi, Afgan hükümetinin tepkisine yol açtı. Üste ayrıca birçok 'Amerikan esiri' de bulunuyor. Bu tutukluların akıbeti ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki askerlerimiz, Noel'e kadar evlerinde olmalı" demişti. Afganistan'daki ABD askeri sayısı, şubat ayının sonlarında Kovid-19 salgınıyla ilgili endişeler nedeniyle Taliban ile belirlenen takvimden çok daha önce azaltılmaya başlandı.