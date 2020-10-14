İngiliz uzmanlardan son dakika uyarısı! Coronavirüs bu hastalığa neden oluyor...

Son dakika: İngiltere'de uzmanlar, koronavirüsün ani ve kalıcı duyma kaybına da yol açabileceğini açıkladı. Hastalığın koku ve tat kaybından, organlarda hasara insan vücuduna çok farklı şekillerde zarar verdiği biliniyor ancak İngiltere'de ilk kez Covid-19 kaynaklı bir duyma kaybı vakası görüldü.

University College London uzmanlarının, bilim dergisi BMJ Case Reports'ta yayımladıkları araştırmaya göre yoğun bakım ünitesine yatırılan 45 yaşındaki astımlı bir hasta solunum cihazına bağlandı.

Bu kişiye antiviral bir ilaç olan remdesivirin yanı sıra de damardan kortizon da verildi.

Yoğun bakımdan çıktıktan bir hafta sonra başladı