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İngiliz uzmanlardan son dakika uyarısı! bu hastalığa neden oluyor...

Coronavirüsile ilgili her geçen gün son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Corona virüsü hastalığının koku ve tat kaybı, organlara hasar gibi insan vücuduna çok farklı şekillerde zarar verdiği biliniyor. 'de yapılan bir araştırma korkutan bir gerçeği daha ortaya çıkardı. İngiliz uzmanlar corona virüsünün o hastalığa neden olduğunu açıkladı. İşte corona virüs ile ilgili son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 14:33 Son Güncelleme: 14.10.2020 14:34 ABONE OL
İngiliz uzmanlardan son dakika uyarısı! Coronavirüs bu hastalığa neden oluyor...

Son dakika: 'de uzmanlar, koronavirüsün ani ve kalıcı duyma kaybına da yol açabileceğini açıkladı. Hastalığın koku ve tat kaybından, organlarda hasara insan vücuduna çok farklı şekillerde zarar verdiği biliniyor ancak İngiltere'de ilk kez kaynaklı bir duyma kaybı vakası görüldü.

University College London uzmanlarının, bilim dergisi BMJ Case Reports'ta yayımladıkları araştırmaya göre yoğun bakım ünitesine yatırılan 45 yaşındaki astımlı bir hasta solunum cihazına bağlandı.

Bu kişiye antiviral bir ilaç olan remdesivirin yanı sıra de damardan kortizon da verildi.

Yoğun bakımdan çıktıktan bir hafta sonra başladı

İngiliz uzmanlardan son dakika uyarısı! Coronavirüs bu hastalığa neden oluyor...

UZMANLAR DUYMA KAYBINA NEDEN OLACAK BİR İLAÇ VERMEDİKLERİNİ İFADE ETTİ

Hasta yoğun bakımdan ayrıldıktan bir hafta sonra çınlama (tinnitus) sesleri duyduğunu ve sonra da sol kulağında duyma kaybı olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre tedavi sırasında hastaya duyma kaybına yol açabileceği bilinen hiçbir ilaç verilmemişti.

İngiliz uzmanlardan son dakika uyarısı! Coronavirüs bu hastalığa neden oluyor...

Bu kişinin kulak yolu ve kulak zarında da bir sorun yoktu. Daha sonraki tetkiklerde hastanın duyma kaybına yol açabilecek bir otoimmün bir hastalığı (bağışıklık sisteminin yanlışlıkla normal dokulara saldırması) olmadığı, grip geçirmediği, HIV virüsü taşımadığı ve hayatında hiç işitme sorunu yaşamadığı belirlendi.

Sonraki testlerde hastanın sol kulağında sensörinöral (sinirsel) işitme kaybı olduğu görüldü. Sensörinöral iştime kaybı, iç kulağın ya da sesten sorumlu olan sinirin iltihaplanması ve hasar görmesiyle oluşuyor. Bu sorun steroid ilaçlarla tedavi edildi ve kısmi bir başarı elde edildi.

İngiliz uzmanlardan son dakika uyarısı! Coronavirüs bu hastalığa neden oluyor...

COVİD-19 DUYMA KAYBINA YOL AÇIYOR

BBC'de yer alan habere göre; Araştırma heyetinden Dr. Stefania Koumpa, Covid'in işitme kaybına nasıl yol açabileceğinin bilinmediğini ancak bunun bazı muhtemel açıklamaları olduğunu söyledi.

Dr. Koumpa, "Sars-Cov-2 virüsü iç kulakta hücre ölümüne yol açmış ve/veya vücudun iç kulak için toksik olabilecek sitokinler (inflamasyona neden olan kimyasallar) salgılamasına neden olmuş olabilir. Steroidler inflamasyonu ve dolayısıyla sitokinleri de azaltarak faydalı olabilir" dedi.

Araştırma ekibi bu nedenle yoğun bakımda hastalara işitme kaybı olup olmadığının da sorulması gerektiğini vurguladı.

Dr. Koumpa, "Hemen tedavi edilmezse, tek taraflı işitme kaybının bile bir kişinin yaşam kalitesinde ağır etkileri olabilir" diye konuştu.

İngiliz uzmanlardan son dakika uyarısı! Coronavirüs bu hastalığa neden oluyor...

121 HASTADAN 16'SINDA İŞİTME SORUNU ŞİKÂYETİ

Manchester Üniversitesi'nden odyoloji uzmanı Prof. Kevin Munro da hastanelerinde Covid tedavisi gören 121 hastadan 16'sının taburcu olduktan iki ay sonra işitme sorunu yaşadıklarını söyledi.

Prof Munro, bu sorunun ne kadar yaygın olduğunu araştırdıklarını ancak bunun bizzat virüsten mi yoksa bağışıklık sistemi tepkisi, stres ve hatta Covid tedavisinden mi kaynaklandığının bilinmediğini belirtti.

Munro'ya göre hastaların önceden var olan işitme kaybı sorunlarını, herkesin maske taktığı gürültülü bir hastane ortamında fark ediyor olması da olasılık dahilinde.

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İngiliz uzmanlardan son dakika uyarısı! Coronavirüs bu hastalığa neden oluyor...
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