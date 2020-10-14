İşte PKK’nın Sincar kampı

Anadolu Ajansı (AA), 6 yıldır Irak'ın Musul kentinin Sincar ilçesinde varlık göstererek askeri ve siyasi faaliyetlerde bulunan terör örgütü PKK'ya ait kampları ve siyasi faaliyet alanlarını görüntüledi. Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim'de imzalanan anlaşmada, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına son verilmesi maddesinin yer alması, örgütün bölgedeki varlığını bir kez daha gündeme getirdi. Görüntülere göre PKK ve ona bağlı yerel milislerin konuşlandığı Sincar'da örgüte ait eğitim kampları, sözde halk meclisleri ve kontrol noktaları bulunuyor.Sincar'daki Ezidileri silah altına almak için kurulan bir kamp da görüntülere takıldı. Aynı zamanda, Sincar'daki güvenliği elinde tutan örgütün, üzerinde "Asayiş" yazan pikap araçlarla rahat bir şekilde devriye gezebildiği gözlemlendi. Ezidilerin tüm karşı çıkmalarına rağmen çocuklarının silah altına alındığı kampların dışında, örgüte ait sözde halk meclisleri de siyasi örgütlenme için kullanılıyor. Örgüt mensuplarının Sincar ilçe merkezinin Suriye sınırına yakın Hanesur köyünde Hanesur Halk Meclisi bulunuyor. Söz konusu meclisin herhangi bir resmiyeti bulunmadığı gibi sadece Ezidilerin örgütlenmesi için faaliyet gösteriyor. Ezidilerin ruhani liderinin vekili Mir İsmet Tahsin Beg, 3 Eylül'de terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde istenilmediğini, örgütün bölgeyi terk etmesi gerektiğini belirtmişti. PKK'nın Sincar'da herhangi bir engelle karşılaşmadan hareket ettiği açıkça görülüyor.BAĞDAT ve Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen ve terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği Sincar'daki sorunların çözümüyle ilgili 9 Ekim'de başkent Bağdat'ta yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi'nin liderliğindeki toplantıya, BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, IKBY heyeti ve Ezidi temsilcileri katılmıştı. Anlaşmaya göre, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına son verilecekti. PKK, Sincar ve çevresine DEAŞ'ı bahane ederek yerleşti.