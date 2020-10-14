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Maymun çetelerinin savaşında 7 kişi öldü

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 ABONE OL
Maymun çetelerinin savaşında 7 kişi öldü
Hindistan'da bulunan 50 milyon maymun koronavirüs nedeniyle aç kalınca topluca şehirlere indi. Maymunlar arası savaşlarda şimdiye kadar 7 insan hayatını kaybetti. Aç kaldıkları için maymunların agresifleştiğini vurgulayan yetkililer "Ülkede her gün insanlara yönelik en az bin maymun saldırısı gerçekleşiyor. Bazıları çok ağır vakalar. Çoğunluğu ise ısırık şeklinde" diyor. 6 Ekim'de Uttar Pradesh eyaletinde Laxman Tulsami ve Veera adlı kadın bir inşaat alanını kontrol ederken iki maymun çetesinin savaşı arasında kaldı. Onlarca maymunun birbirine saldırdığı sırada binanın bir duvarı yıkılarak iki kişinin ölümüne neden oldu. Geçtiğimiz temmuzda da iki çetenin savaşında bir evin duvarı yıkıldı, aynı aileden 5 kişi öldü.
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Maymun çetelerinin savaşında 7 kişi öldü
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