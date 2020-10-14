Roosevelt ve Lincoln heykellerini yıktılar

ABD'de her yıl 12 Ekim'de Amerika kıtasını keşfeden İtalyan kâşif Kristof Kolomb'u anmak için düzenlenen Kolomb Günü, yerlilerin protestolarına sahne oldu. Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, Kolomb Günü'nün adını "Yerli Halkların Öfke Günü" olarak değiştiren protestocular, eski ABD başkanları Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'ün heykellerini yıktı.Öfkeli kalabalık, Roosevelt'in atın üzerinde görüldüğü bir heykeli zincirle bağlayarak yıkarken, Lincoln'un heykelinin üzerine de, 38 Dakotalı'nın idamını onaylamasına atıfla kırmızı sprey boyayla "Dakota 38" yazdı. Olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bunlar Biden'ın aptalları. Bu hayvanları hapse tıkın" diye yazdı.