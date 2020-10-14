SON DAKİKA | O aşı corona virüsü ölümlerini durdurabilir! 100 yıl önce geliştirildi!

KLİNİK ÇALIŞMALAR 5 ÜLKEDEN 10 BİN KİŞİYİ İÇERİYOR

Bununla birlikte araştırmacılar, BCG aşısının corona virüse karşı etkisinin incelendiği klinik deneylerin İngiltere, Avustralya, Hollanda, İspanya ve Brezilya'da sürdüğünü ve toplamda 10 bin kişinin testlere katılacağını belirtti. Çalışmlarda corona virüse maruz kalma olasılıkları daha yüksek olduğundan sağlık ve bakım çalışanlarına odaklanılacağı ve böylece aşının etkili olup olmadığının daha çabuk anlaşılacağı vurgulandı.

Klinik deneylere katılan Sam Hilton ise bir doktor olarak Covid-19'a yakalanma riskinin daha yüksek olduğu için gönüllü olduğunu belirterek, "BCG'nin Covid-19 yakalandığınızda hastalanma olasılığınızı azaltabileceğine dair oldukça iyi bir teori var. Bu yüzden bunu korunma potansiyeli olarak görüyorum, bu da kışın işe gelme olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor" dedi.

DSÖ DİREKTÖRÜ BCG'NİN POTANSİYELİNE İLİŞKİN MAKALE YAZDI

Öte yandan, BCG'nin Covid-19 karşı koruma potansiyeli olduğu daha önce Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından da kabul edildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, daha önce BCG aşısının "hastalığa özgü bir aşı geliştirilmeden önce boşluğu doldurma" potansiyeline sahip olduğunu belirten bir makaleye ortak yazar olarak katılmıştı. Lancet adlı bilimsel dergide yayımlanan makalede, "Bu, Covid-19'a ve gelecekteki pandemilere verilen yanıtta önemli bir araç olacaktır" denildi.

COVİD-19'DAN KORUMUYOR, HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ HAFİFLETİYOR

Ancak, uzmanlar BCG aşısı uzun vadeli bir çözüm olmayacağını belirtiyor. Tüberküloz seviyeleri artık çok düşük olduğu için BCG dünyanın birçok ülkesinde rutin olarak kullanılmıyor. Ek olarak, aşı, bağışıklık sistemini yeni tip corona virüsü tanıyan ve onunla savaşan antikorları ve uzman beyaz kan hücrelerini üretmesi için eğitmiyor, ancak virüsün vücutta neden olabileceği ölümcül durumlara karşı kısmen koruma sağlayabileceği düşünülüyor.