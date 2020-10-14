Son Dakika | "2021 Temmuz ayına kadar normale dönmeyeceğiz" Corona virüsü aşı programının başındaki isimden flaş açıklama!

Corona virüsü salgını ile mücadelede önemli konuların başında corona virüsü aşısı için yapılan çalışmalar yer alıyor. Bir aşı onaylandıktan sonra bile, üretim ve dağıtımı büyütme söz konusu olduğunda potansiyel engellerle karşı karşıya kalacak. Çoğu aşı, düzenli çalışmanın sürekli bir aşaması olan dördüncü aşamada da takılı kalabiliyor. Dünya genelinde yürütülen çalışmalar arasında Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın yürttüğü çalışma yer alırken, bu aşı programının başında yer alan profesörden flaş bir açıklama geldi.

"NORMALE DÖNÜŞ TARİHİ..."

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile yürttüğü aşı adayının başındaki ismi Profesör Andrew Pollard, yaptığı açıklamada hayatın 2021 yazına kadar normale dönmeyeceğini belirterek aşı adaylarından birinin bile başarılı olmasının salgın tedbirlerini ilk etapta hafifletmeyeceğini ifade etti.