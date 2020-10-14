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| "2021 Temmuz ayına kadar normale dönmeyeceğiz" aşı programının başındaki isimden flaş açıklama!

aşı geliştirme çalışmaları ile ilgili haberleri peş peşe geliyor. Dünya genelinde 150'den fazla koronavirüs aşısı çalışması yapılıyor ve küresel salgın krizini hafifletmek için rekor sürede pazara sunma umutları da oldukça yüksek. Bu aşı çalışmalarında öne çıkanlardan birisi de ile AstraZeneca'nın ortak yürüttüğü aşı adayı projesi. Bu çalışmanın başındaki isim, yaptığı son dakika açıklamada, normalleşme süreci ile ilgili tahminlerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 16:17 Son Güncelleme: 14.10.2020 16:26 ABONE OL
Son Dakika | 2021 Temmuz ayına kadar normale dönmeyeceğiz Corona virüsü aşı programının başındaki isimden flaş açıklama!

salgını ile mücadelede önemli konuların başında corona virüsü aşısı için yapılan çalışmalar yer alıyor. Bir aşı onaylandıktan sonra bile, üretim ve dağıtımı büyütme söz konusu olduğunda potansiyel engellerle karşı karşıya kalacak. Çoğu aşı, düzenli çalışmanın sürekli bir aşaması olan dördüncü aşamada da takılı kalabiliyor. Dünya genelinde yürütülen çalışmalar arasında ile AstraZeneca'nın yürttüğü çalışma yer alırken, bu aşı programının başında yer alan profesörden flaş bir açıklama geldi.

"NORMALE DÖNÜŞ TARİHİ..."

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile yürttüğü aşı adayının başındaki ismi Profesör Andrew Pollard, yaptığı açıklamada hayatın 2021 yazına kadar normale dönmeyeceğini belirterek aşı adaylarından birinin bile başarılı olmasının salgın tedbirlerini ilk etapta hafifletmeyeceğini ifade etti.

Son Dakika | 2021 Temmuz ayına kadar normale dönmeyeceğiz Corona virüsü aşı programının başındaki isimden flaş açıklama!

Prof Pollard, "En savunmasız kişiler bağışıklık kazanana kadar, toplumda bağışıklık oranı yükselene kadar risk olacak" dedi. Profesör Pollard, aşının onay almasından piyasaya sürülmesine kadar geçen sürecin uzun olacağını ifade ederek, bu sürecin günler değil, haftalar süreceğini belirtti.

Son Dakika | 2021 Temmuz ayına kadar normale dönmeyeceğiz Corona virüsü aşı programının başındaki isimden flaş açıklama!

Pollard, koronavirüs aşısında en zorlu bölümün aşının lojistik olarak dağıtımı olacağını vurguladı.

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Son Dakika | "2021 Temmuz ayına kadar normale dönmeyeceğiz" Corona virüsü aşı programının başındaki isimden flaş açıklama!
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