Son dakika: Azerbaycan'dan flaş MİNSK çıkışı! Fransa için harekete geçildi...

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Aygün Attar, Ermenistan-Azerbaycan savaşında tarafsızlığını kaybeden Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanlığının düşürülmesi için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimde bulunacaklarını söyledi.

TADİV, sivil toplum kuruluşları ve hukukçulardan oluşan bir grupla Fransa'nın AGİT Minsk Grubundan çıkarılması için başvuru yapacak. Vakıf, Prof. Dr. Attar başkanlığında, kamu diplomasisi çerçevesinde sosyal medyada da bir hareket başlattı. Azerbaycan ve Türkiye aleyhinde yürütülen kara propagandaya yönelik olarak yabancı gazetecilere ve Batılı siyasilere sosyal medya üzerinden mesaj veriliyor.

BM KARARINI ÇİĞNEDİ

Fransa'nın Minsk grubundan çıkarılması ile ilgili başlatacakları girişim hakkında bilgi veren Prof. Dr. Attar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununu çözmek için kurulan AGİT Minsk Grubunun, 28 yıldır çözüm üretmediği gibi Minsk Eş Başkanı olan Fransa'nın BM kararını çiğneyerek tarafsızlığını kaybettiğini söyledi. Attar, 2011'de BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a mektup göndererek Fransa'nın AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlığından ayrılmasını talep ettiğini hatırlattı.

SÜREÇ BAŞLATILDI

Fransa'nın eş başkanlıktan çıkarılması için yeniden bir başvuru yapacaklarını kaydeden Prof. Dr. Attar, "Fransa'nın yanlı tavrı hukuken tarafsızlığını ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla Fransa Dağlık Karabağ sorununun çözümünde görev almamalı ve AGİT Minsk Grubundan çıkarılmalı. 2011 yılında yaptığımız başvurunun aynısını fiili olarak tekrar hayata geçireceğiz. Süreci başlattık" diye konuştu.

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