Son Dakika: Bilim insanına tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Mahkeme kararını verdi

Bilim insanı Suzanne Eaton, bir konferansa katılmak için Yunanistan'ın Girit adasına gitti. Eaton, arkadaşları ile otelden ayrıldıktan sonra tek başına gezintiye çıktı. O günden sonra uzun bir süre bilim insanı kadından haber alınamadı. Aynı gün polise ihbarda bulunan arkadaşları, Eaton'ın kaybolmasının dehşet verici bir cinayet ve tecavüz olayı olduğunu öğrendi.
SÜRÜKLEYEREK MAĞARAYA GÖTÜRDÜ
Almanya, Dresden'deki Max Planck Enstitüsü'nde moleküler biyolog olan 60 yaşındaki Suzanne Eaton, yürüyüşe çıktıktan yaklaşık bir hafta sonra, geçen yılın Temmuz ayında kullanılmayan bir askeri sığınakta ölü bulundu.
Eaton bir bilim konferansı için Girite gitmişti.
Sanığın onu arabadan attığı ve sonrasında sürükleyerek bir mağaraya götürdüğü ortaya çıktı. Bu mağarada, bilim insanına tecavüz ettiği ve öldürdüğü tespit edildi.
Eaton'ın meslektaşları, ortadan kaybolduğu gün alarma geçerek Yunan polisine ihbarda bulundular. Eaton'ın, 2019'un Temmuz ayında, kaybolduğu gün öldüğüne inanılıyor.
Bilim insanının cesedi, Naziler tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda Girit'in işgali sırasında kullanılan bir mağarada, mağara araştırmacıları tarafından bulundu.
ÖNCE İTİRAF ETTİ, SONRA 'YANLIŞLIKLA KARIŞTIM' DEDİ
Kimliği Ioannis Paraskakis olarak tanımlanan 28 yaşındaki Giritli katil, başlangıçta Yunan polisine Eaton'ı öldürdüğünü söyledi. Daha sonra itirafını baskı altında yaptığını ve olaya yanlışlıkla karıştığını açıkladı.