Son Dakika: Cani katil sevgilisini öldürdükten sonra kalbini ve beynini yedi!

Polis ekipleri eve girdiğinde parçalanmış bir beden ile karşılaştılar. Başta mutfak olmak üzere evin farklı yerlerinde insan parçaları bulan polisler, korkunç cinayetin detaylarını ortaya çıkardı. Ancak yapılan adli incelemeler ve verilen tanık ve sanık ifadelerinin ardından, insanlık dışı bir vahşetin yaşandığı belirlendi.

Eve giren polis ekipleri Blanto'nun kafatasını yemek masasında, vücudunun geri kalan kısımlarını ise banyoda buldu. Yapılan otopside Jesoph'in Blanton'u öldürmeden önce tecavüz ettiği de ortaya çıktı. Eve giren polisler, evin her tarafında kanlar olduğunu ve evde karşılaştıkları korkunç manzaranın korku film sahnelerinden daha kötü olduğunu söyledi.