Son Dakika: Cephede kaybeden Ermenistan sivilleri katletmeye devam ediyor! Ermeni bombaları ile Azerbaycan'da okul vuruldu!

Azerbaycan Ermenistan cephe hattından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sabah, Azerbaycan ordusu tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'ın sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda misket bombası ve fosfor gazı kullandığı açıklanmıştı. Öğle saatlerinde Ermenistan bu sefer bir okula saldırdı. 1 kişi hayatını kaybederken, 8 Azerbaycan vatandaşının yaralandığı bildirildi.
ERMENİSTAN OKULU VURDU!
Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik Ermenistan'ın saldırısı devam ediyor. Terter kenti Düğerli köyüne yönelik sabah erken saatlerde yapılan atışlarla tek katlı bir okul ve okulun yanında park halinde bulunan bir otomobil kullanılmaz hale geldi. Okulun tavanı atılan bombalar nedeniyle çökerken, şarapnel parçalarının duvarları delik deşik ettiği görüldü. Okulun hedef alındığını duyan Terterli bir grup okula bakmaya gittiklerinde Ermenilerin ikinci saldırısına maruz kaldı. Saldırıda şarapnel parçalarının isabet etmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı
GAZETECİLER HEDEF OLDU
Bombalanan okulu görüntülemek için giden Azerbaycan televizyon kanalı AZTV çalışanları da büyük tehlike atlattı. Muhabir Elnur Tofig, okulu görüntülemek için gittiğinde atılan bir bombayla okulun tavanının bir kısmının üzerlerine düştüğünü söyledi.
Cephede kaybeden Ermenistan sivilleri katletmeye devam ediyor! Ermeni bombaları ile Azerbaycan'da okul vuruldu! | Video
Bir vatandaşın bacağından ve kolundan ağır şekilde yaralandığını gördüklerini de anlatan Tofig, "Şoförümüz yüzünden ve karnından yaralandı. Tedavisini yaptırdık ama bir yaralı vardı, ağırdı durumu. Onu da alıp aracımızla getirdik, hastaneye yetiştirdik" dedi. AZTV'nin aracının lastiklerinin patladığı, camlarının şarapnel parçalarıyla kırıldığı görülürken okulun hemen yanında park halindeki otomobilin kaputu, isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle delik deşik oldu.
27 Eylül'den bugüne kadar Ermenistan tarafından yapılan saldırılarda 42 sivil hayatını kaybederken 20 sivil ise yaralandı. 1479 müstakil konut, 66 yüksek katlı konut ve 241 işletme de maddi hasar meydana geldi.
SAVAŞ KANUNLARI HİÇE SAYILIYOR
Ermenistan tarafından yapılan saldırılarda zaman zaman patlamamış bombalara ve mühimmatlara da rastlanıyor. Bombalar içerisinde savaş hukukunda kullanılması yasak olan misket bombası ve fosfor gazının kullanıldığı Azerbaycan askeri yetkililer tarafından tespit edildi. Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev, Ermenistan'ın kanunları çiğneyerek sivilleri hedef aldığını söyledi. Saldırılarda sivil halkın yaşadığı yerleşim yerlerindeki binaların dahi zarar gördüğünü de ifade eden Aliyev, Ermenistan'ın Rusya menşeli silahları kullandığını aralarında misket bombası ve fosfor gazının olduğunu da ifade etti.
Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev şöyle konuştu:
"Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Ayrıca Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.
FOSFOR GAZI VE MİSKET BOMBASI
Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır.
Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Misket bombası ise 'Salkım bomba' olarak da anılır. Bomba içinde bombalar barındıran bu silah atıldığı yerde çok geniş alana yayılarak büyük zarar vermektedir.