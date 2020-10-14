Son Dakika: Cephede kaybeden Ermenistan sivilleri katletmeye devam ediyor! Ermeni bombaları ile Azerbaycan'da okul vuruldu!

Azerbaycan Ermenistan cephe hattından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sabah, Azerbaycan ordusu tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'ın sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda misket bombası ve fosfor gazı kullandığı açıklanmıştı. Öğle saatlerinde Ermenistan bu sefer bir okula saldırdı. 1 kişi hayatını kaybederken, 8 Azerbaycan vatandaşının yaralandığı bildirildi.

ERMENİSTAN OKULU VURDU!

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik Ermenistan'ın saldırısı devam ediyor. Terter kenti Düğerli köyüne yönelik sabah erken saatlerde yapılan atışlarla tek katlı bir okul ve okulun yanında park halinde bulunan bir otomobil kullanılmaz hale geldi. Okulun tavanı atılan bombalar nedeniyle çökerken, şarapnel parçalarının duvarları delik deşik ettiği görüldü. Okulun hedef alındığını duyan Terterli bir grup okula bakmaya gittiklerinde Ermenilerin ikinci saldırısına maruz kaldı. Saldırıda şarapnel parçalarının isabet etmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı