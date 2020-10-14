Son dakika: Ermenistan darmaduman! Rus muhabir hastanenin önünden paylaşıp, sildi...

Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgal sona ermek üzere... 27 Eylül'de Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı saldırıların ardından başlayan çatışmalarda Azerbaycan ordusu tüm gücü ile hücuma geçti.
Karadan OBÜS'ler, havadan SİHA'lar ile Ermenistan'ı topa tutan Azerbaycan, büyük bir ilerleyiş kat etti. Birçok noktada egemenliğini geri alan Azerbaycan, sivillere karşı ise oldukça hassas bir tutum sergiliyor.
Ermenistan ise, Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sivilleri vurarak durdurmak istiyor. Ateşkesi bile bu doğrultuda kullanan Ermenistan, ülke içindeki tepkileri azaltmak, askerin moralini diri tutmak için kayıplarını gizliyor.
ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAF AĞIR BİLANÇOYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Ermenistan'ın kayıplarını gizleme konusundaki katı tutumu Rus muhabirin paylaştığı bir fotoğraf ile son buldu. Ermenistan'da yaralı askerlerin sevk edildiği hastanenin önünden bir fotoğraf paylaşan, Rus muhabir Alexander Kots kanlı çok sayıda sedyeyi ortaya çıkardı.
Onlarca sedyenin yer aldığı fotoğraf ağır bilançoyu gözler önünne serdi.
HEMEN SİLDİ
Rus muhabir paylaştığı fotoğrafı bir süre hesabında tuttuktan sonra hemen sildi. Ermenistan'ın infial yaratan fotoğraf ile ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu...