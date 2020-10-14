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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Ermenistan darmaduman! Rus muhabir hastanenin önünden paylaşıp, sildi...

Son dakika: darmaduman! Rus muhabir hastanenin önünden paylaşıp, sildi...

Son dakika haberi... ile arasındaki çatışmalar şiddetlenerek sürüyor. Karabağ'ı işgalden kurtarmak için tüm gücü ile hücum eden Azerbaycan, Ermeni ordusunu bozguna uğrattı. Ermenistan kayıplarını gizlerken, ortaya çıkan bir fotoğraf Ermenistan'ın içinde bulunduğu zor durumu adeta özetledi.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 10:47 Son Güncelleme: 14.10.2020 10:57 ABONE OL
Son dakika: Ermenistan darmaduman! Rus muhabir hastanenin önünden paylaşıp, sildi...

Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgal sona ermek üzere... 27 Eylül'de 'ın sivilleri hedef aldığı saldırıların ardından başlayan çatışmalarda ordusu tüm gücü ile hücuma geçti.

Son dakika: Ermenistan darmaduman! Rus muhabir hastanenin önünden paylaşıp, sildi...

Karadan OBÜS'ler, havadan SİHA'lar ile 'ı topa tutan , büyük bir ilerleyiş kat etti. Birçok noktada egemenliğini geri alan Azerbaycan, sivillere karşı ise oldukça hassas bir tutum sergiliyor.

Ermenistan ise, Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sivilleri vurarak durdurmak istiyor. Ateşkesi bile bu doğrultuda kullanan Ermenistan, ülke içindeki tepkileri azaltmak, askerin moralini diri tutmak için kayıplarını gizliyor.

Son dakika: Ermenistan darmaduman! Rus muhabir hastanenin önünden paylaşıp, sildi...

ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAF AĞIR BİLANÇOYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

'ın kayıplarını gizleme konusundaki katı tutumu Rus muhabirin paylaştığı bir fotoğraf ile son buldu. Ermenistan'da yaralı askerlerin sevk edildiği hastanenin önünden bir fotoğraf paylaşan, Rus muhabir Alexander Kots kanlı çok sayıda sedyeyi ortaya çıkardı.

Onlarca sedyenin yer aldığı fotoğraf ağır bilançoyu gözler önünne serdi.

Son dakika: Ermenistan darmaduman! Rus muhabir hastanenin önünden paylaşıp, sildi...

HEMEN SİLDİ

Rus muhabir paylaştığı fotoğrafı bir süre hesabında tuttuktan sonra hemen sildi. 'ın infial yaratan fotoğraf ile ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu...

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Son dakika: Ermenistan darmaduman! Rus muhabir hastanenin önünden paylaşıp, sildi...
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