Son dakika: Ermenistan darmaduman! Rus muhabir hastanenin önünden paylaşıp, sildi...

Karadan OBÜS'ler, havadan SİHA'lar ile Ermenistan'ı topa tutan Azerbaycan, büyük bir ilerleyiş kat etti. Birçok noktada egemenliğini geri alan Azerbaycan, sivillere karşı ise oldukça hassas bir tutum sergiliyor.

Ermenistan ise, Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sivilleri vurarak durdurmak istiyor. Ateşkesi bile bu doğrultuda kullanan Ermenistan, ülke içindeki tepkileri azaltmak, askerin moralini diri tutmak için kayıplarını gizliyor.