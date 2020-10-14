Azerbaycan'ın Karabağ harekatından son dakika haberi: Aliyev duyurdu! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

"AZERBAYCAN ORDUSU SADECE ASKERİ HEDEFLERİ VURUYOR"

Azerbaycan ordusunun sadece askeri hedefleri vurduğunu belirten Aliyev, "İntikamımızın savaş alanında olacağını söylemiştim. Sivillere yönelik asla bir saldırımız olmadı. Tüm hedeflerimiz askeri hedeflerdir. Operasyonun ilk günlerinden itibaren tüm askeri hedefler tekrar hedef alındı ve bizim hassas, isabetli atışlarımız bu hedefleri yok etti. Ermenistan ordusunun çok acı çektiğini söyleyebilirim. Ermenistan'a ait 200'den fazla tank imha edildi, 2 adet S-300 hava savunma sistemi, 33 tank ele geçirildi ve daha birçok askeri teçhizat imha edildi" diye konuştu.



