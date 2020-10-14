Azerbaycan'ın Karabağ harekatından son dakika haberi: Aliyev duyurdu! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak üzere başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen son dakika habere göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Aliyev yaptığı açıklamasında; Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köylerinin işgalden kurtarıldığını ifade etti.
"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"
Aliyev, Twitter hesabından, söz konusu köylerin isimlerini "Karabağ Azerbaycan'dır" notuyla paylaştı.
"AZERBAYCAN ORDUSU SADECE ASKERİ HEDEFLERİ VURUYOR"
Azerbaycan ordusunun sadece askeri hedefleri vurduğunu belirten Aliyev, "İntikamımızın savaş alanında olacağını söylemiştim. Sivillere yönelik asla bir saldırımız olmadı. Tüm hedeflerimiz askeri hedeflerdir. Operasyonun ilk günlerinden itibaren tüm askeri hedefler tekrar hedef alındı ve bizim hassas, isabetli atışlarımız bu hedefleri yok etti. Ermenistan ordusunun çok acı çektiğini söyleyebilirim. Ermenistan'a ait 200'den fazla tank imha edildi, 2 adet S-300 hava savunma sistemi, 33 tank ele geçirildi ve daha birçok askeri teçhizat imha edildi" diye konuştu.
"AZERBAYCAN BAYRAĞINI İŞGAL ALTINDAKİ TÜM TOPRAKLARDA DALGALANACAK"
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'la daha büyük kararlılık ve irade ile savaşacağını vurgulayan Aliyev, "Daha kararlı ve iradeyle topraklarımızı kurtaracağız. Azerbaycan bayrağını işgal altındaki tüm topraklarda dalgalandıracağız" dedi.
"İZNİMİZ OLMADAN HİÇBİR ÜLKE TOPRAKLARIMIZA BARIŞ GÜCÜ GÖNDEREMEZ"
Bölgede barış güçlerinin konuşlandırılması için her iki ülkenin izni gerektiğini söyleyen Aliyev, "Bu mesele Ermenistan ve Azerbaycan rızası doğrultusunda bağlıdır. Bugün barış gücü göndermek dediğimizde Azerbaycan topraklarından bahsettiğimizi ve iznimiz olmadan hiçbir ülkenin topraklarımıza barış gücü gönderemeyeceğini herkes anlamalı. Bu uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemezdir" diye konuştu.