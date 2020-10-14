Azerbaycan'ın Karabağ harekatından son dakika haberi: Aliyev duyurdu! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

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'ın Karabağ harekatından son dakika haberi: duyurdu! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

'ın alçak saldırılarının ardından 'ın başlattığı harekattan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.Edinilen son dakika haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Ermenistan ordusunun sivilleri öldürmek için fosfor gazı kullandığı ortaya çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 15:38 Son Güncelleme: 14.10.2020 15:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Aliyev duyurdu! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

SON DAKİKA HABERİ: ordusu işgali altındaki topraklarını geri almak üzere başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen son dakika habere göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham , 8 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Son dakika haberi: Aliyev duyurdu! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

yaptığı açıklamasında; Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köylerinin işgalden kurtarıldığını ifade etti.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

Aliyev, Twitter hesabından, söz konusu köylerin isimlerini "Karabağ 'dır" notuyla paylaştı.

Son dakika haberi: Aliyev duyurdu! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

"AZERBAYCAN ORDUSU SADECE ASKERİ HEDEFLERİ VURUYOR"

ordusunun sadece askeri hedefleri vurduğunu belirten , "İntikamımızın savaş alanında olacağını söylemiştim. Sivillere yönelik asla bir saldırımız olmadı. Tüm hedeflerimiz askeri hedeflerdir. Operasyonun ilk günlerinden itibaren tüm askeri hedefler tekrar hedef alındı ve bizim hassas, isabetli atışlarımız bu hedefleri yok etti. ordusunun çok acı çektiğini söyleyebilirim. Ermenistan'a ait 200'den fazla tank imha edildi, 2 adet S-300 hava savunma sistemi, 33 tank ele geçirildi ve daha birçok askeri teçhizat imha edildi" diye konuştu.

Son dakika haberi: Aliyev duyurdu! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

"AZERBAYCAN BAYRAĞINI İŞGAL ALTINDAKİ TÜM TOPRAKLARDA DALGALANACAK"

ordusunun 'la daha büyük kararlılık ve irade ile savaşacağını vurgulayan , "Daha kararlı ve iradeyle topraklarımızı kurtaracağız. Azerbaycan bayrağını işgal altındaki tüm topraklarda dalgalandıracağız" dedi.

Son dakika haberi: Aliyev duyurdu! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

"İZNİMİZ OLMADAN HİÇBİR ÜLKE TOPRAKLARIMIZA BARIŞ GÜCÜ GÖNDEREMEZ"

Bölgede barış güçlerinin konuşlandırılması için her iki ülkenin izni gerektiğini söyleyen , "Bu mesele ve rızası doğrultusunda bağlıdır. Bugün barış gücü göndermek dediğimizde Azerbaycan topraklarından bahsettiğimizi ve iznimiz olmadan hiçbir ülkenin topraklarımıza barış gücü gönderemeyeceğini herkes anlamalı. Bu uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemezdir" diye konuştu.

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Azerbaycan'ın Karabağ harekatından son dakika haberi: Aliyev duyurdu! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
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