Son dakika haberi: Aliyev'den flaş açıklama! İznimiz olmadan hiçbir ülken topraklarımıza barış gücü gönderemez!

SAVAŞ ALANINDA YeNİLİNCE ÇİRKİN DAVRANIŞLARDA BULUNUYORLAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Ermenistan'ın bu çirkin politikası anlaşılabilir. Çünkü savaş alanında yenildiklerinde her zaman çok çirkin davranışlara başvuruyorlar. Sivillere karşı acımasız olmaları yaygın olarak biliniyor. Azerbaycan halkı bunu Hocalı soykırımı örneğinde görmüştür" dedi.

BİRÇOK KASABA VE KÖY İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca başarılı bir operasyon yürüttüğü vurgulayan Aliyev, "Birçok kasaba ve köy işgalden kurtarıldı. İşgalden kurtarma operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Bu sabah bana söylendiği gibi, Azerbaycan ordusu bu yönde daha büyük adımlar attı. Bu konuyla ilgili bir açıklama zamanı gelince yapılacaktır" diye konuştu.

Aliyev, "Barış sonrası döneme gelince, duruşumuzda bir değişiklik yok. Konumumuz tarihsel adalete, uluslararası hukuka ve dünyadaki deneyime dayanmaktadır. Yani ilk aşamada Ermeni silahlı kuvvetleri işgal altındaki bölgelerden çekiliyor ve prensipte bu konu Minsk Grubu içinde 5 bölge, sonra 2 bölge halinde gerçekleşiyor. Orada yaşayan Ermeniler konusunda düşüncelerimizde bir değişiklik yok. Azerbaycan çok uluslu bir devlettir. Binlerce Ermeni Azerbaycan'ın değişik yerlerinde, özellikle Bakü'de yaşıyor ve onlar bizim vatandaşlarımız. Ülkemizde birçok millet yaşıyor ve bu ülkemizin gücünü artırıyor. Bu nedenle Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler endişelenmemelidir. Hayatlarını o suç cuntasından kurtardıktan sonra, daha iyi, daha güvenli ve daha müreffeh yaşayacaklar. Oraya yatırım yapacağız, orada sosyal programlar uygulayacağız, istihdam programlarımız olacak" dedi.