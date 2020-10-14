Son dakika haberi: İphone 12 tanıtımına damga vuran Türk yönetici! Deniz Teoman ile Tim Cooke birlikte tanıttılar...

Dün geceki İphone 12 lansmanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple'ın üst düzey yöneticisinin bir Türk olduğu ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre Deniz Teoman, lansmandan sonra en çok aranan isimlerden biri oldu. Diğer yandan etkinlikte, daha önce tanıtımı ertelenen İphone 12 modeli de 4 farklı versiyonla sahneye çıktı.
İphone 12, İphone 12 mini, 12 pro, 12 pro maxten oluşan modellerin tamamı 5G ile donatıldı. Cihazlar güçlerini A141 biyonik işlemciden alıyor.
EN GELİŞMİŞİ
Amiral gemi modeli Pro Max 6.7 inç ekrana sahip, cihazın en büyük özelliklerinden biri de kamerasında Lidar tarayıcı olması. Bu tarayıcı ile birlikte kamera önündeki cisimlerin uzaklıklarını ve derinliklerini çok daha net bir şekilde tespit etmek mümkün hale geliyor.