SON DAKİKA HABERİ: İşgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları bir bir geri almaya devam ediyor. Bu güne kadar 30'dan fazla yerleşim yerini işgalden kurtaran Azerbaycan'dan edinilen son dakika habere göre Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan görüntülerde, kasabada Azerbaycan bayrağının dalgalandığı görüldü.
Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz günlerde Hadrut ve bazı köyleri Ermenistan işgalinden kurtardı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Hadrut kasabasının yanı sıra Çaylı, Yukarı Güzlek, Gorazıllı, Kışlak, Karacalı, Efendiler, Süleymanlı ve Sur köylerinin kurtarıldığını bildirdi.
HADRUT'TA AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANIYOR
Bu bölgelerin kurtarılmasını "tarihi zafer" olarak nitelendiren Aliyev, operasyon planının tam uygulandığını belirtti. Ermeni güçlerinden geri alınan Hadrut'tan görüntüler paylaşıldı. Artık bölgede Azerbaycan bayrağının dalgalanmaya başladığı görüldü.
34 BÖLGE İŞGALDEN KURTARILDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Hadrut kasabasının yanı sıra Çaylı, Yukarı Güzlek, Gorazıllı, Kışlak, Karacalı, Efendiler, Süleymanlı ve Sur köylerinin kurtarıldığını bildirdi.
ERMENİ ORDUSUNA AĞIR DARBE!
SAVAŞ MEYDANINDA ZAFER
Ermenistan ordusunun elinde bir adet bile Azerbaycan'a ait askeri araç olmadığına dikkat çeken Aliyev, Azerbaycan ordusunun savaş meydanında zafer kazandığını vurguladı.
Azerbaycan ordusunun kendi topraklarını kurtarmak için savaştığını vurgulayan Aliyev, "Ermenistan askerleri işgalci. Onlar mevzilerini bırakarak kaçıyor. 30 yıl boyunca derin savunma hattı kurmuşlardı. Bu hattı geçmek çok zordu. Bazı durumlarda mevzileri geçmek için bize birkaç gün gerekiyordu. Aynı zamanda tüm işleri öyle yürütüyoruz ki az kayıp verelim. En yüksek sonuç en az kayıp olması için çalışıyoruz. Bugün işgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor. Bugün işgalden kurtarılan topraklarda Ermenilerin mevzilerinde Azerbaycan askerleri nöbet tutuyor. Onların tankları şimdi savaş alanında onlara karşı savaşıyor." dedi.
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş açıklamalar: "İşgal altındaki topraklarımızı geri alacağız" | Video
ERİVAN YÖNETİMİ KENDİSİNİ KAYBETTİ
Aliyev, Erivan yönetiminin kendisini kaybettiğini ve tamamen panik içerisinde olduğunu bildirerek Başbakan Nikol Paşinyan'ın çeşitli dünya liderlerini arayarak yardım istediğini, yalvardığını, kendisini küçük düşürdüğünü kaydetti.
"Onların kurtuluşunun tek yolu topraklarımızdan çıkmalarıdır." diyen Aliyev, Erivan yönetiminin BMGK kararlarını uygulamadıkça pişman olacağını ifade etti.