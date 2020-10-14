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HABERİ: İşgalden kurtarılan bölgede bayrağı dalgalanıyor! İşte Azerbaycan- cephe hattında son durum...

Çocuk,kadın, yaşlı demeden sivilleri hedef alan uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine devam ediyor. Bölgede sivilleri hedef alan Ermenistan'a, ordusu cephe hattında karşılık veriyor. Azerbaycan'dan gelen açıklamada Hadrut kasabasının Ermeni işgalinden kurtarıldığı duyurulurken bölgede Azerbaycan bayrağının dalgalandığı görüldü.Bu bölgelerin kurtarılmasını "tarihi zafer" olarak nitelendiren Aliyev, operasyon planının tam uygulandığını belirtti. İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son dakika gelişmeleri ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklamalar...

DHA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 10:58 Son Güncelleme: 14.10.2020 11:13 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İşgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

haberi: ordusu 'ın işgal ettiği toprakları bir bir geri almaya devam ediyor. Bu güne kadar 30'dan fazla yerleşim yerini işgalden kurtaran Azerbaycan'dan edinilen son dakika habere göre Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan görüntülerde, kasabada Azerbaycan bayrağının dalgalandığı görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: İşgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

ordusu, geçtiğimiz günlerde Hadrut ve bazı köyleri işgalinden kurtardı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Hadrut kasabasının yanı sıra Çaylı, Yukarı Güzlek, Gorazıllı, Kışlak, Karacalı, Efendiler, Süleymanlı ve Sur köylerinin kurtarıldığını bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: İşgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

HADRUT'TA AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANIYOR

Bu bölgelerin kurtarılmasını "tarihi zafer" olarak nitelendiren Aliyev, operasyon planının tam uygulandığını belirtti. Ermeni güçlerinden geri alınan Hadrut'tan görüntüler paylaşıldı. Artık bölgede bayrağının dalgalanmaya başladığı görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: İşgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

34 BÖLGE İŞGALDEN KURTARILDI

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Hadrut kasabasının yanı sıra Çaylı, Yukarı Güzlek, Gorazıllı, Kışlak, Karacalı, Efendiler, Süleymanlı ve Sur köylerinin kurtarıldığını bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: İşgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

ERMENİ ORDUSUNA AĞIR DARBE!

Aliyev, çatışmaların başladığı 27 Eylül'den itibaren Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğunu ifade ederek, "Ermenistan'ın 16 komuta mıntıkası, 196 tankı, 38 Grad füzesi, 1 Uragan füzesi, 10 kundağı motorlu obüs, 36 piyade zırhlı aracı, 24 top bataryası, 2 REM hava savunma sistemi, 2 S-300 sistemi, 25 OSA hava savunma sistemi, 2 KUP hava savunma sistemi, 1 TOS-1 A füze sistemi, 136 top ve 56 havan topu imha edildi. 18 tank, 4 top, 22 piyade savaş aracı, 12 havan topu, 4 UAZ tipli kamyon, 1 ekskavatör, 27 İgla füze sistemi, 1 Zil tipli, 9 GAZ tipli kamyon ele geçirildi." bilgisini verdi.

SON DAKİKA HABERİ: İşgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

SAVAŞ MEYDANINDA ZAFER

ordusunun elinde bir adet bile 'a ait askeri araç olmadığına dikkat çeken Aliyev, Azerbaycan ordusunun savaş meydanında zafer kazandığını vurguladı.

Azerbaycan ordusunun kendi topraklarını kurtarmak için savaştığını vurgulayan Aliyev, "Ermenistan askerleri işgalci. Onlar mevzilerini bırakarak kaçıyor. 30 yıl boyunca derin savunma hattı kurmuşlardı. Bu hattı geçmek çok zordu. Bazı durumlarda mevzileri geçmek için bize birkaç gün gerekiyordu. Aynı zamanda tüm işleri öyle yürütüyoruz ki az kayıp verelim. En yüksek sonuç en az kayıp olması için çalışıyoruz. Bugün işgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor. Bugün işgalden kurtarılan topraklarda Ermenilerin mevzilerinde Azerbaycan askerleri nöbet tutuyor. Onların tankları şimdi savaş alanında onlara karşı savaşıyor." dedi.

SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş açıklamalar: "İşgal altındaki topraklarımızı geri alacağız" | Video

ERİVAN YÖNETİMİ KENDİSİNİ KAYBETTİ

Aliyev, Erivan yönetiminin kendisini kaybettiğini ve tamamen panik içerisinde olduğunu bildirerek Başbakan Nikol Paşinyan'ın çeşitli dünya liderlerini arayarak yardım istediğini, yalvardığını, kendisini küçük düşürdüğünü kaydetti.

"Onların kurtuluşunun tek yolu topraklarımızdan çıkmalarıdır." diyen Aliyev, Erivan yönetiminin BMGK kararlarını uygulamadıkça pişman olacağını ifade etti.

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SON DAKİKA HABERİ: İşgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...
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