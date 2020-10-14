SON DAKİKA HABERİ: Profesöre tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Her satırı iğrenç!

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HABERİ: Profesöre tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Her satırı iğrenç!

’ın adasında geçtiğimiz yıl yaşanan dehşet verici bir hakkında haberi geldi. Bilim insanı Suzanne Eaton’un 28 yaşındaki katili hakkında karar çıktı. Verdiği ifadeler ile cinayeti itiraf eden katilin, Eaton’a tecavüz ettiği ve sürükleyerek bir mağaraya götürdüğü ortaya çıktı. İşte, Girit adasında yaşanan ve Yunanistan’ı ayağa kaldıran bilim insanına tecavüz olayı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 14.10.2020 11:55 Son Güncelleme: 14.10.2020 11:56 ABONE OL
Son Dakika: Bilim insanına tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Mahkeme kararını verdi

Bilim insanı Suzanne Eaton, bir konferansa katılmak için 'ın adasına gitti. Eaton, arkadaşları ile otelden ayrıldıktan sonra tek başına gezintiye çıktı. O günden sonra uzun bir süre bilim insanı kadından haber alınamadı. Aynı gün polise ihbarda bulunan arkadaşları, Eaton'ın kaybolmasının dehşet verici bir ve tecavüz olayı olduğunu öğrendi.

SÜRÜKLEYEREK MAĞARAYA GÖTÜRDÜ

Almanya, Dresden'deki Max Planck Enstitüsü'nde moleküler biyolog olan 60 yaşındaki Suzanne Eaton, yürüyüşe çıktıktan yaklaşık bir hafta sonra, geçen yılın Temmuz ayında kullanılmayan bir askeri sığınakta ölü bulundu.

Son Dakika: Bilim insanına tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Mahkeme kararını verdi

Eaton bir bilim konferansı için Girite gitmişti.

Sanığın onu arabadan attığı ve sonrasında sürükleyerek bir mağaraya götürdüğü ortaya çıktı. Bu mağarada, bilim insanına tecavüz ettiği ve öldürdüğü tespit edildi.

Son Dakika: Bilim insanına tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Mahkeme kararını verdi

Eaton'ın meslektaşları, ortadan kaybolduğu gün alarma geçerek Yunan polisine ihbarda bulundular. Eaton'ın, 2019'un Temmuz ayında, kaybolduğu gün öldüğüne inanılıyor.

Son Dakika: Bilim insanına tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Mahkeme kararını verdi

Bilim insanının cesedi, Naziler tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda 'in işgali sırasında kullanılan bir mağarada, mağara araştırmacıları tarafından bulundu.

Son Dakika: Bilim insanına tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Mahkeme kararını verdi

ÖNCE İTİRAF ETTİ, SONRA 'YANLIŞLIKLA KARIŞTIM' DEDİ

Kimliği Ioannis Paraskakis olarak tanımlanan 28 yaşındaki Giritli katil, başlangıçta Yunan polisine Eaton'ı öldürdüğünü söyledi. Daha sonra itirafını baskı altında yaptığını ve olaya yanlışlıkla karıştığını açıkladı.

Son Dakika: Bilim insanına tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Mahkeme kararını verdi

Yarı resmi Atina Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Hanya kentindeki bulunan bir mahkeme Paraskakis'i adam öldürmeden ömür boyu, tecavüzden 13 yıl ve ateşli silah bulundurmaktan dört ay hapis cezasına çarptırdı.

Son Dakika: Bilim insanına tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Mahkeme kararını verdi

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Son Dakika: Bilim insanına tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Mahkeme kararını verdi

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SON DAKİKA HABERİ: Profesöre tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Her satırı iğrenç!
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