SON DAKİKA HABERİ: Profesöre tecavüz eden sapık her şeyi itiraf etti! Her satırı iğrenç!

Bilim insanı Suzanne Eaton, bir konferansa katılmak için Yunanistan'ın Girit adasına gitti. Eaton, arkadaşları ile otelden ayrıldıktan sonra tek başına gezintiye çıktı. O günden sonra uzun bir süre bilim insanı kadından haber alınamadı. Aynı gün polise ihbarda bulunan arkadaşları, Eaton'ın kaybolmasının dehşet verici bir cinayet ve tecavüz olayı olduğunu öğrendi.

SÜRÜKLEYEREK MAĞARAYA GÖTÜRDÜ

Almanya, Dresden'deki Max Planck Enstitüsü'nde moleküler biyolog olan 60 yaşındaki Suzanne Eaton, yürüyüşe çıktıktan yaklaşık bir hafta sonra, geçen yılın Temmuz ayında kullanılmayan bir askeri sığınakta ölü bulundu.