Son Dakika Haberi | Restoran savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var! Feci kaza kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nde feci bir kaza yaşandı. ABD'nin California eyaletinde yaşanan kazada sürücü, aracının kontrolünü kaybettikten sonra açık hava restoranına daldı. Bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın oldukça hızlı olduğu görülürken, kazanın bilançosu fotoğraflar ile ortaya çıktı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

FECİ GÖRÜNTÜLER KAMERADA

İşte, California'da yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerinden fotoğraflar...