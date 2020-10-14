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| Restoran savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var! Feci kamerada

... ABD'de dehşet verici bir trafik kazası yaşandı. Kontrolden çıkan bir cip, yüksek suratle bölgede bulunan bir açık hava restoranına daldı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, restoranda bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İşte, feci kazanın görüntüleri...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 10:11 Son Güncelleme: 14.10.2020 10:19 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Restoran savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var! Feci kaza kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nde feci bir yaşandı. ABD'nin California eyaletinde yaşanan kazada sürücü, aracının kontrolünü kaybettikten sonra açık hava restoranına daldı. Bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın oldukça hızlı olduğu görülürken, kazanın bilançosu fotoğraflar ile ortaya çıktı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

FECİ GÖRÜNTÜLER KAMERADA

İşte, California'da yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerinden fotoğraflar...

Son Dakika Haberi | Restoran savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var! Feci kaza kamerada

Kuzey California'nın San Jose kentinde, bir sürücü kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç hızla bir alışveriş merkezinin otoparkında kurulan açık hava restoranına daldı.

ABD'den dehşet verici görüntüler! Restoran savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var! | Video

Açık hava restoranında yemek yiyen kişilerin üstünden geçen cip zorlukla dururken olayda bir kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Son Dakika Haberi | Restoran savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var! Feci kaza kamerada

Kazayı inceleyen polis, 69 yaşındaki sürücünün ani bir sağlık sorunu yaşadığını ve bu sebeple aracının kontrolünü kaybettiğini açıkladı. Yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiği ifade edildi.

Son Dakika Haberi | Restoran savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var! Feci kaza kamerada

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Son Dakika Haberi | Restoran savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var! Feci kaza kamerada
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