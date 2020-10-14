Son Dakika Haberi | Restoran savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var! Feci kaza kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nde feci bir kaza yaşandı. ABD'nin California eyaletinde yaşanan kazada sürücü, aracının kontrolünü kaybettikten sonra açık hava restoranına daldı. Bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın oldukça hızlı olduğu görülürken, kazanın bilançosu fotoğraflar ile ortaya çıktı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
FECİ GÖRÜNTÜLER KAMERADA
İşte, California'da yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerinden fotoğraflar...
Kuzey California'nın San Jose kentinde, bir sürücü kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç hızla bir alışveriş merkezinin otoparkında kurulan açık hava restoranına daldı.
ABD'den dehşet verici görüntüler! Restoran savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var! | Video
Açık hava restoranında yemek yiyen kişilerin üstünden geçen cip zorlukla dururken olayda bir kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kazayı inceleyen polis, 69 yaşındaki sürücünün ani bir sağlık sorunu yaşadığını ve bu sebeple aracının kontrolünü kaybettiğini açıkladı. Yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiği ifade edildi.
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