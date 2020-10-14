SON DAKİKA: Tek hasta 61 kişiye virüs bulaştırdı! En sık kullanılan alanda corona virüs vaka sayısı patlaması

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre şimdiye kadar dünya çapında en az 38 milyon Covid-19 vakası kaydedildi. Yine dünya çapında ölü sayısı 1 milyon 83 bini geçti. Dün, ülkedeki salgın tarihinde en yüksek vakanın kaydedildiği Kanada'dan dikkat çeken bir haber geldi. Bir spor salonuna üye olan Kanada vatandaşının 61 kişiye virüs bulaştırdığı ortaya çıktı!

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK ŞEHİRLERDENDİ... AYNI ANDA 61 VAKA!

Tüm kuralları takip eden bir spor salonundaki bir müşteri, en az 61 vakayla küçük çaplı bir koronavirüs salgını başlattı. Halk sağlığı yetkililerinin tüm Covid-19 protokollerini takip ettiğini söylediği bir spor salonunda şu ana kadar 61 pozitif Covid-19 vakası tespit edildi ve 100 kadar personel, müşteri ve aile üyesinin virüse maruz kalmış olabileceği açıklandı.